4) Jeżeli umowa kredytu nie wiąże z powodu niedozwolonego charakteru jej postanowień, bieg przedawnienia roszczenia banku o zwrot kwot wypłaconych z tytułu kredytu rozpoczyna się co do zasady od dnia następującego po dniu, w którym kredytobiorca zakwestionował względem banku związanie postanowieniami umowy.

5) Jeżeli umowa kredytu nie wiąże z powodu niedozwolonego charakteru jej postanowień, nie ma podstawy prawnej do żądania przez którąkolwiek ze stron odsetek lub innego wynagrodzenia z tytułu korzystania z jej środków pieniężnych w okresie od spełnienia nienależnego świadczenia do chwili popadnięcia w opóźnienie co do zwrotu tego świadczenia.

Sądy i pełnomocnicy powołują się na uchwałę w sprawach frankowych

Prof. Joanna Misztal – Konecka – prezes Izby Cywilnej, powiedziała "Rzeczpospolitej", że każde z pytań mogło być przedmiotem odrębnej uchwały. Nie może zdradzić, jak przebiegała dyskusja nad uzasadnieniem, ale chce podziękować wszystkim członkom składu orzekającego, że ostatecznie uzasadnienie uchwały frankowej Izby Cywilnej SN uzyskało aprobatę wszystkich sędziów, gdyż nie zgłoszono do niego zdań odrębnych, jak to miało miejsce w przypadku samej uchwały.

Dodajmy, że po ogłoszeniu uchwały, w szeregu sprawach frankowych sądy i pełnomocnicy powoływały się na nią mówiąc, że daną kwestię rozstrzygnęła już uchwała izby Cywilnej. Szereg prawników w tym sędziów czekało na uzasadnienie. Byli też tacy, którzy wskazywali, że praktycznie prawie wszystkie kwestie związane ze sprawami frankowymi rozstrzygnął już TSUE i orzeczenia mniejszych składów SN.