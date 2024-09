Nieletni ma mieć adwokata od pierwszego przesłuchania. Wyrok TSUE

Jak podkreślił Trybunał w przeciwieństwie do przepisów dotyczących podejrzanych lub oskarżonych niebędących dziećmi, w odniesieniu do dzieci dyrektywa 2016/800 nie przewiduje możliwości zrzeczenia się przez nie przysługującego im prawa do korzystania z pomocy adwokata.

Co więcej, odpowiadając na kolejne pytania słupskiego sądu TSUE uznał za niezgodne z dyrektywą przepisy, które przewidują, że prawo do pomocy adwokata wyznaczonego z urzędu ustaje automatycznie w odniesieniu do osób, które w momencie objęcia postępowaniem karnym były dziećmi, ale następnie ukończyły 18 lat.

W ocenie Trybunału prawa te powinny nadal przysługiwać, gdy jest to właściwe w świetle wszelkich okoliczności danej sprawy, w tym ze względu na stopień dojrzałości oraz konieczność szczególnego traktowania młodych osób.

Trybunał podkreślił, że małoletnich należy poinformować o przysługujących im prawach procesowych możliwie najszybciej, najpóźniej przed ich pierwszym przesłuchaniem. Informacje te powinny być przekazywane w prosty i przystępny sposób, dostosowany do ich szczególnych potrzeb. Standardowy dokument, przeznaczony dla dorosłych, nie spełnia tych wymogów.

Sąd zdecyduje o uznaniu dowodów za legalne

Co ciekawe, choć TSUE jednoznacznie stwierdził, że nieletnim przysługuje prawo do obrońcy najpóźniej od momentu pierwszego przesłuchania, to jednocześnie nie uznał, że dowody zdobyte z pogwałceniem tego wywodu automatycznie należy uznać za niedopuszczalne.