Duża awaria na kolei. Stoją pociągi jadące do Warszawy

Do Warszawy nie docierają żadne pociągi, zarówno pociągi dalekobieżne jaki kolei podmiejskiej. Według informacji kierowników pociągów doszło do awarii rozjazdu. Jest totalny chaos, pasażerowie na własną rękę docierają do Warszawy do pracy.



Nie wiadomo, kiedy awaria zostanie usunięta i przywrócony normalny ruch kolejowy do stolicy.

To nie pierwsze utrudnienia na kolei w Warszawie. W styczniu tego roku strajkowali maszyniści domagając się podwyżek. Warszawska Kolej Dojazdowa została całkowicie sparaliżowana.

PKP PLK od 2020 roku modernizuje stację Warszawa Zachodnia. We wrześniu zeszłego roku trasa kolejki została skrócona z powodu nowego etapu przebudowy Dworca Zachodniego. Dla pasażerów oznacza to ogromne utrudnienia.