Tajwan ma nowego prezydenta. Chinom się on nie podoba

- Jesteśmy czynnym podatnikiem VAT. Dokonywane przez nas zakupy towarów oraz usług krajowych dokumentowane są przez sprzedawców fakturami. Otrzymujemy bardzo dużo faktur zawierających błędy w naszej nazwie lub w naszym NIP (podany jest często NIP innego podmiotu). Mimo próśb bardzo często nie otrzymujemy faktur korygujących od sprzedawców. Zdarza się też, że sprzedawca zamiast skorygować błędne nasze dane (np. dotyczące NIP) wystawia tzw. korektę do zera i całkiem nową fakturę (a przecież nie było nowej transakcji). Mamy wątpliwości czy: - notą korygującą można zmienić NIP kupującego (nabywcy), - w przypadku błędnych danych nabywcy sprzedawca może wystawić fakturę korygującą do zera (i nową fakturę) zamiast jedynie zamienić błędne dane kupującego na prawidłowe, - nabywca może nie zgodzić się na korektę samych danych nabywcy i żądać korekty do zera oraz nowej prawidłowej faktury, - KSeF zmieni w jakiś sposób to zagadnienie? – pyta czytelnik.