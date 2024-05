Drugie podejście Gdyni do agroportu. Chętna KGS. Mamy też odpowiedź Viterry

Kto wystartuje w nowym przetargu w Gdyni?

Tego oczywiście oficjalnie nie wiadomo, dowiemy się po otwarciu kopert nieogłoszonego jeszcze przetargu, ale „Rz” dowiedziała się, że objęciem terminala zainteresowana jest Krajowa Grupa Spożywcza. Można zakładać, że spółki, które brały udział w pierwszym przetargu, także rozważą start. To otwiera zaś pytanie o kryteria wyboru kontrahentów, czy ma być to oferta przynosząca najwięcej zysków, czy też z uwzględnieniem innych wymagań, jak udział skarbu państwa. KGS jako państwowy gracz może jednak oczekiwać specjalnego traktowania, handlarze zbożem spodziewają się, że grupa będzie chciała np. dostać miejsce pod budowę terminali za darmo, “z powodu bezpieczeństwa żywnościowego kraju”, by polscy producenci zboża mieli zagwarantowane miejsce w terminalu na eksport swoich surowców.

– Pytanie jednak, czy taka koncepcja ma sens, by państwowy podmiot zarządzał taką działalnością handlową i logistyczną, i by nie było to podszyte grupami interesów, i wreszcie, czy będzie w tym efektywny – wskazywał w rozmowie z „Rz” broker Przemysław Błażejewski z firmy BST Brokers.

Kto będzie miał dostęp do terminala zbożowego?

Do artykułu o odwołaniu przetargów na terminale odniosła się sama Viterra, która decyzję władz portu w Gdyni zaskarżyła w sądzie. Jednym z zarzutów w debacie publicznej, który podnosiły m.in. izby rolnicze, było, że jako zagraniczny gracz może blokować dostęp do terminala dla polskich producentów. „Model biznesowy terminala, który chcemy stworzyć w Gdyni, będzie miał charakter publiczny, co oznacza, że będzie dostępny dla każdego podmiotu zainteresowanego przeładunkiem” – napisał w komentarzu dla „Rz” Grzegorz Sobczyński, członek zarządu w Viterra Polska. Obsługa każdego klienta zainteresowanego przeładunkiem ma być dla nich priorytetem, zagwarantowanym też w umowie z portem.„Zostało to więc odpowiednio zabezpieczone, a szum medialny wokół tego miał w naszej ocenie charakter wyłącznie biznesowy. Chcemy podkreślić, że naszym celem jest zapewnienie równego dostępu do terminalu dla wszystkich interesariuszy, co przełoży się na bezpośrednie korzyści dla polskich rolników, zapewniając im oraz innym firmom sprawniejszy eksport ich produktów. Dostajemy w tym kontekście coraz więcej sygnałów ze strony rolników, świadczących o ich rozczarowaniu unieważnionym przetargiem” – pisze Sobczyński.

Zapytany o powody, dlaczego Viterra w ogóle jest zainteresowana tym terminalem, jaki widzi w nim potencjał i z jakich krajów zboże będzie przez nie przechodzić, odpowiada, że specjalistyczny terminal rolny jest obecnie Polsce niezbędny, by poradzić sobie z nadwyżkami zboża. - To aktualnie bardzo pilna sprawa, szczególnie ze względu na wciąż rosnącą produkcję zbóż w kraju i prawdopodobnie wysokie plony w najbliższym sezonie. Mają tego świadomość zarówno polscy rolnicy, jak i rządzący – pisze członek zarządu Viterry Polska. Zdaniem Sobczyńskiego, ich planowane inwestycje w terminalu mają zagwarantować stabilność dostaw, ale efektem modernizacji i inwestycji ma być przede wszystkim zwiększenie przepustowości portu, dzięki czemu zboże będzie mogło sprawniej i w większych ilościach trafiać na rynki zagraniczne. - Po oferowanej przez nas modernizacji terminal miałby obsługiwać przeładunki towarów rolnych z wydajnością do 30 000 ton dziennie, generując roczny obrót od 2 do 4 milionów ton – pisze Sobczyński.