Szukasz pracy? To lepiej przygotuj się na dłuższą rekrutację

Efekt? Rekrutacje specjalistów i menedżerów, w tym wieloetapowe niekiedy selekcje, trwają dziś średnio o dwa, trzy tygodnie dłużej niż na przełomie lat 2021/2022 (około trzech miesięcy).

Karolina Lis, starszy dyrektor w Hays Poland, twierdzi, że głównym powodem wydłużenia zauważalnej części procesów rekrutacyjnych (co dotyczy dziś każdej branży) jest większa dyscyplina kosztowa. Jeśli już firmy decydują się na inwestycję w nowego pracownika, to chcą mieć pewność, że będą rozsądnie wydane pieniądze. – Co w praktyce oznacza, że do podjęcia ostatecznej decyzji o wyborze kandydata niejednokrotnie niezbędne są dodatkowe zgody i zaangażowanie większego grona osób – wyjaśnia Katarzyna Lis.

Jak dodaje Anna Iwanicz, partner w Wyser Executive Search, o ile rekrutacje na stanowiska najwyższego szczebla zawsze były dłuższe, o tyle teraz zwiększyła się liczba etapów rekrutacji i coraz więcej osób jest zaangażowanych w podjęcie decyzji o wyborze kandydata. – W wymagającej sytuacji rynkowej, kwestie kosztów i efektywności są bardziej istotne niż wcześniej. Firmy nie chcą więc sobie pozwolić na nieudane rekrutacje i związane z tym koszty– tłumaczy Anna Fedorowicz, menedżer w Grafton Recruitment. Wydłuża to czas rekrutacji, tym bardziej że nie jest łatwo o kandydatów dopasowanych do zmieniających się potrzeb firm, które przechodzą transformację cyfrową.

Kandydaci oczekują premii finansowej za ryzyko

Zdaniem Karoliny Lis, wprawdzie więcej osób aktywnie aplikuje na oferty pracy, lecz jakość CV przesyłanych na stanowiska specjalistyczne i menedżerskie często nie spełnia oczekiwań firm. Dlatego też firmy sprawdzają dziś nie tylko kompetencje, ale także predyspozycje kandydata, co jednak wydłuża czas rekrutacji – przyznaje Mateusz Żydek, rzecznik agencji zatrudnienia Randstad.

Według jej badań, średni czas skutecznego poszukiwania nowej pracy w I kwartale br. (2,8 miesiąca) był wprawdzie o 0,3 miesiąca krótszy niż pod koniec 2023 r., lecz osoby z wyższym wykształceniem szukały jej średnio 3,2 miesiąca. Zbliżający się sezon letnich urlopów, który utrudni koordynację rozmów z decyzyjnymi osobami w firmach, może zaś wydłużyć ten proces.