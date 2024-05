Minister infrastruktury Dariusz Klimczak: Atrakcyjne bilety dla polskich kibiców

Przy opracowaniu wyjątkowej oferty PKP Intercity uczestniczył minister infrastruktury Dariusz Klimczak.

— Do Hamburga i Dortmundu nie mamy stałych połączeń kolejowych, dlatego wspólnie z PKP Intercity przygotowaliśmy dwie pary specjalnych pociągów, którymi kibice będą mogli pojechać za około 240-250 zł tam i z powrotem. Ostateczna cena będzie uzależniona od kursu euro – zaznaczył Klimczak.

– Chcemy, aby polscy kibice mogli bezpiecznie udać się na mecz lub do strefy kibica i mieć pewność, że po zakończeniu spotkania równie bezpiecznie wrócą do domu. Koszt biletu jest bardzo atrakcyjny i jest interesującą alternatywą dla podróży do Niemiec samochodem – dodał minister infrastruktury.

Pociągi PKP Intercity codziennie kursują do Berlina

Narodowy przewoźnik przypomina też, że podczas rozgrywek Euro 2024 pociągi jadące z Polski do Berlina będą kursowały codziennie. Między 13 a 27 czerwca PKP Intercity zwiększy też liczbę miejsc podróżnym – 598 dodatkowych wagonów dołączy do 202 pociągów kursujących do Niemiec z Warszawy, Krakowa, Trójmiasta, Przemyśla, Wrocławia i Poznania.

– Naszym celem i misją jest odpowiadanie na potrzeby podróżnych. Dlatego przy podejmowaniu decyzji zawsze stawiamy ich na pierwszym miejscu. Nie inaczej było w przypadku uruchomienia dodatkowych pociągów na Mistrzostwa Europy w piłce nożnej, które zabiorą kibiców na mecze naszej reprezentacji – podkreślił Janusz Malinowski, prezes PKP Intercity.