05:18 Donald Trump potwierdza słowa Pete'a Hegsetha mówiącego o tym, że Ukraina nie może liczyć na członkostwo w NATO

Jednocześnie prezydent USA nie wykluczył, że w ramach porozumienia pokojowego Ukraina może odzyskać jakieś terytoria okupowane obecnie przez Rosjan.

04:45 W obwodzie donieckim nadal przebywa ok. 301 tysięcy cywilów

Wadym Fiłaszkin, gubernator obwodu poinformował, że jak dotąd z obwodu ewakuowano 1,198 mln cywilów, w tym ponad 189 tys. dzieci i ok. 46 tys. osób z niepełnosprawnością.



04:42 Straż graniczna Ukrainy publikuje nagranie, na którym widać sześciu rosyjskich jeńców wziętych do niewoli po nieudanym ataku Rosjan

Z informacji przekazywanych przez stronę ukraińską wynika, że Rosjanie dostali się do niewoli po nieudanym szturmie na ukraińskie pozycje.



04:38 Ukraińcy publikują nagranie z udanego ataku dronów na dwa czołgi i bojowy wóz piechoty w obwodzie charkowskim

Atak przeprowadzili żołnierze ukraińskich wojsk powietrzno-desantowych. W czasie ataku jeden z czołgów został całkowicie zniszczony, a sześciu rosyjskich żołnierzy zginęło. Drony zniszczyły też rosyjski skład smarów.



04:37 Kijów przekazał 600 dronów FPV ukraińskiej armii

O przekazaniu dronów poinformował mer Kijowa Witalij Kliczko. Środki na zakup dronów miały pochodzić zarówno z budżetu miasta, jak i ze źródeł pozabudżetowych.



04:35 Od środowego wieczora rosyjskie drony atakują Ukrainę

Drony pojawiły się m.in. nad obwodem kijowskim.



04:32 Trwa ewakuacja cywilów z Pokrowska

Obecnie w Pokrowsku, mieście w obwodzie donieckim, które jest celem rosyjskiej ofensywy, przebywa ok. 6 960 cywilów – poinformował Wadym Fiłaszkin, gubernator obwodu donieckiego. Fiłaszkin dodał, że „miasto jest każdego dnia niszczone przez rosyjskie bomby lotnicze”, a „dostawy pomocy humanitarne, ze względu na dużą liczbę dronów FPV stale unoszących się nad miastem” są utrudnione. Mimo trudnych warunków nieustannie prowadzona jest ewakuacja cywilów z Pokrowska, za którą odpowiada Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych i ochotnicy.



04:30 Władze Winnicy przekazały pięć samochodów ukraińskiej brygadzie „Czerwona kalina”

Mer miasta Serhij Morhunow podkreślił, że jest to 21 przekazanie sprzętu od społeczności Winnicy dla żołnierzy wspomnianej brygady.



04:25 Donald Trump zamierza spotkać się z Władimirem Putinem w Arabii Saudyjskiej

Po tym jak Trump odbył 90-minutową rozmowę telefoniczną z Władimirem Putinem, w czasie której prezydenci Rosji i USA zgodzili się, że należy rozpocząć rozmowy pokojowe ws. Ukrainy, Trump poinformował dziennikarzy w czasie spotkania z nimi w Gabinecie Owalnym, że spodziewa się spotkać twarzą w twarz z Władimirem Putinem w Arabii Saudyjskiej. - Spodziewamy się, że dojdzie do spotkania. Spodziewamy się, że on (Putin) przyjedzie tu (do USA), a ja pojadę tam (do Rosji), a pierwszy raz spotkamy się prawdopodobnie w Arabii Saudyjskiej – zapowiedział prezydent USA.



