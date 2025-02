Dzień Zwycięstwa. Putin chciałby świętować pokonanie faszyzmu u boku Trumpa

Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 1086 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Donald Trump zapowiada, że spotka się z Władimirem Putinem w Arabii Saudyjskiej.

Pieskow mówił w rosyjskiej telewizji, że Dzień Zwycięstwa jest dla Rosji bardzo ważny, co zawsze ma podkreślać Władimir Putin. Jego waga, mówił Pieskow, wzrasta w warunkach potencjalnego konfliktu i wyzwań, z jakimi zmaga się obecnie cały świat i kontynent europejski.

- A znaczenie tego dnia polega na tym, że symbolizuje on zwycięstwo nad faszyzmem – mówił rzecznik Kremla. - A ten temat, niestety, jest teraz bardziej aktualny niż kiedykolwiek. I dlatego, jeśli są kraje, a zwłaszcza duże kraje, które zdecydują się podzielić z nami radością tego zwycięstwa i znaczeniem tego dnia, to oczywiście my, a zwłaszcza prezydent Putin, z radością powitamy je w Moskwie – powiedział Pieskow.

Zapytany, czy miał na myśli Trumpa, odpowiedział: - Cóż, oczywiście. Prezydent Rosji Władimir Putin z radością przywita 9 maja w Moskwie zagranicznych przywódców, w tym prezydenta USA Donalda Trumpa – powiedział Pieskow.