Wołodymyr Zełenski będzie musiał odejść

A co to będzie oznaczać dla nas? Odetchniemy. Bez wątpienia koniec wojny będzie tym oddechem, na który czeka Europa. Tylko chwila i Trump przywróci normalne zasady handlu z Moskwą. Skorzystają Francuzi, Niemcy, Włosi, Węgrzy. Tylko nie Warszawa, bo ta lepiej od innych rozumie, że wynegocjowanym przez siebie pokojem Trump uwiarygodni przekonanie Putina, iż wszystko mu wolno, nie ma dla niego żadnych granic. Jakichkolwiek zbrodni by się nie dopuścił, ktoś wielki poda mu po nich dłoń.

A Kijów? Trudno mieć wątpliwości, że porozumienie zostanie zawarte na politycznym trupie Wołodymyra Zełenskiego. Będzie musiał odejść po przegranych wyborach (Trump już o nich wspomniał). Co dalej? Ameryka weźmie pod parasol resztę Ukrainy, czy nie? Zobaczymy. Może za to poczuć smak goryczy zawiedzionego narodu. Jego frustrację. Na naszej granicy. Słabo to pachnie, oj słabo.