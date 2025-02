- To jest taki moment, ze najważniejsze jest to, byśmy przechodzili do działania: Europa musi zachować jedność, musi wziąć odpowiedzialność za bezpieczeństwo, musi wzmacniać nasze możliwości obronne. Tego typu rozmowy (pokojowe – red.) muszą być z poszanowaniem prawa międzynarodowego, nie mogą być ponad głową Ukrainy i muszą być prowadzone wspólnie przez USA i Europę - zaznaczył. - Putin nie może wygrać tej wojny - podsumował.



Naszym celem powinno być to, żeby Ukraina była bezpieczna, bo wtedy Polska i Europa będą bezpieczne, a najlepszymi gwarancjami jest bycie w NATO Adam Szłapka, minister ds. UE

Adam Szłapka: Europa musi być gotowa do odstraszania naszych wrogów

Jednocześnie Szłapka zwrócił uwagę, że „na razie mamy komunikaty, nikt do rozmów pokojowych nie usiadł”. Dodał, że to „sygnał, który jest dla Europy sygnałem, że mamy bardzo poważne zagrożenie na wschodzie i musimy wziąć odpowiedzialność na nasze bezpieczeństwo jako Europa”. - Musimy być gotowi do odstraszania naszych wrogów i musimy być gotowi do wspierania Ukrainy, bo Ukraina musi siadać do tych rozmów z pozycji siły – zaznaczył.



Pytany o perspektywę wysłania polskich wojsk w charakterze sił pokojowych na Ukrainę, minister odparł, że „nie ma tego typu rozmowy”. - Musimy myśleć o naszym interesie. W naszym interesie jest to, abyśmy byli gotowi odstraszać naszych przeciwników - dodał wyliczając, że w tym celu potrzebne jest „wzmocnienie naszego przemysłu obronnego, zachowanie jedności europejskiej i wsparcie Ukrainy”.

O perspektywie członkostwa Ukrainy w NATO Szłapka mówił, że „tu i teraz jest mało prawdopodobne”. Jednocześnie dodał, że nie podpisuje się pod słowami sekretarza obrony USA Pete'a Hegsetha, który stwierdził, że wejście Ukrainy do NATO nie jest realistyczne. - Naszym celem powinno być to, żeby Ukraina była bezpieczna, bo wtedy Polska i Europa będą bezpieczne, a najlepszymi gwarancjami jest bycie w NATO. On opisał jego perspektywę rzeczywistości: ja przypominam, że państwa są trwałe, a to kto stoi u ich sterów się zmienia. Nie wiemy jak będzie wyglądała sytuacja za dwa, trzy, cztery lata - mówił polski minister.