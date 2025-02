Przemysław Czarnek: Cieszę się, że wreszcie jest taki prezydent Stanów Zjednoczonych

- Największą, podstawową potrzebą Ukrainy po tych trzech latach bestialskiego ataku Rosji i patrzenia na to dużej części świata – bo to myśmy rozpoczęli obronę Ukrainy, a cały świat na to patrzył na początku – jest zawieszenie działań zbrojnych – mówił polityk PiS. - Żeby Ukraińcy mogli budzić się rano spokojni, że na pewno żadna bomba na nich nie spadnie.

Dodał, że jest to jest podstawowy warunek rozwoju Ukrainy, dlatego w tym sensie jest "ogromnie wdzięczny prezydentowi Trumpowi".

- Jestem ogromnie wdzięczny, że podjął działania, które interesują cały świat i mają szanse doprowadzić do tego, że bomby na Ukrainie przestaną spadać i zabijać niewinnych Ukraińców – ciągnął Czarnek.



Przemysław Czarnek: Zawsze się obawiamy, czy coś do nas nie wleci

Były minister edukacji cieszy się, że – jak twierdzi – rozmowy pokojowe się zaczęły, zarówno w interesie Ukrainy, jak i Polski.



Dodał, że mieszka 60 km w linii prostej od granicy z Ukrainą i obawia się, podobnie jak ci, którzy mieszkają równie niedaleko, że „coś do nich wleci”, że zachodnia Ukraina nadal będzie atakowana.