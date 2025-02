04:49 W czasie nocnego ataku dronów w Kijowie rozległy się eksplozje

Alarm powietrzny w związku z groźbą ataku dronów ogłoszono w Kijowie w czwartek późnym wieczorem. Mieszkańców stolicy Ukrainy wezwano do zejścia do schronów.



04:42 Ukraińcy publikują nagranie z ataku dronów na rosyjski moździerz samobieżny

Moździerz 2S4 Tiulpan został zniszczony przez żołnierzy z 100. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej. Do ataku doszło w rejonie odpowiedzialności zgrupowania operacyjno-taktycznego „Chortyca”.



04:41 Alarm powietrzny w Kijowie

Alarm ogłoszono też w obwodach środkowej i wschodniej Ukrainy, w związku z groźbą użycia przez Rosjan pocisków balistycznych.



04:37 Do Rosji wrócił wypuszczony z amerykańskiego więzienia Aleksandr Winnik

Winnik był szefem BTC-e, platformy, na której handlowano bitcoinami, zamkniętej przez FBI. W 2017 roku aresztowano go w Grecji w związku ze stawianymi mu przez stronę amerykańską zarzutami dotyczącymi prania brudnych pieniędzy (od 4 do 9 mld dolarów). W 2022 roku Grecja wydała go Stanom Zjednoczonym. Winnik odzyskał wolność w związku z wymianą więźniów, w ramach których do USA wrócił, skazany w Rosji na 14 lat więzienia amerykański dyplomata Marc Fogel.



04:35 W nocy ukraińskie drony atakowały obwód biełgorodzki

Gubernator obwodu WIaczesław Gładkow poinformował o dronach strąconych nad obwodem starooskolskim. Jak dodał nie ma informacji o ofiarach lub zniszczeniach.



04:31 Donald Trump zapewnił, że Ukraina będzie stroną rozmów pokojowych z Rosją

W czasie spotkania z dziennikarzami w Gabinecie Owalnym prezydent USA zapewnił, że Ukraina będzie mieć miejsce przy stole negocjacyjnym w czasie rozmów pokojowych z Rosją. - Są tego stroną. Będziemy mieć Ukrainę i będziemy mieć Rosję, i będziemy mieć wiele innych osób zaangażowanych, wiele osób – podkreślił.



04:26 Sekretarz stanu USA Marco Rubio uważa, że ze względu na złożoność sytuacji zakończenie wojny na Ukrainie odbywać się bęzie etapami

Rubio podkreślił, że Trump chce zakończyć wojnę. - Ale to będzie trudne i musi być robione etapami – zaznaczył w rozmowie z amerykańskim radiem Rubio. Sekretarz stanu USA nie wykluczył, że pierwszym etapem zakończenia wojny będzie zawieszenie broni. Dodał, że nie było to jeszcze omawiane z żadną ze stron. Rubio podkreślił, że obie strony muszą powstrzymać się od ataków na obiekty infrastruktury energetycznej. Sekretarz stanu stwierdził też, że w proces kończenia wojny muszą być zaangażowane nie tylko USA i NATO, ale też „kraje z całego świata”. W kontekście gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy sekretarz stanu USA stwierdził, że musi je zapewnić Europa.



04:21 Rosyjskie korwety ćwiczyły zwalczanie okrętów podwodnych na Morzu Jawajskim

Ministerstwo Obrony Rosji informuje, że korwety Riezkij oraz Gieroj FR Aldar Cydenżapow wzięły udział w ćwiczeniach w czasie których ich załogo wykrywały i zwalczały okręty podwodne wykorzystując śmigłowce Ka-27M. Załogi korwet ćwiczyły też zwalczanie celów powietrznych.



04:18 Tak wyglądała sytuacja na froncie 13 lutego

