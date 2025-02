- To wtedy podpisaliśmy umowy dotyczące bezpieczeństwa, obrony, strategicznej współpracy militarnej, to wtedy podpisaliśmy kontrakty na dostawę samolotów F-35 do Polski, to wtedy zapadły decyzje o ulokowaniu w Polsce dowództwa V Korpusu amerykańskiego, to wtedy nastąpiło zwiększenie amerykańskiej obecności militarnej w naszym kraju - wyliczał. - Wtedy uśmiechałem się i mówiłem, że to będzie taki Fort Trump tutaj w Polsce. Dzisiaj po tej rozmowie mogę państwu już bez uśmiechu spokojnie powiedzieć: głęboko w to wierzę, że faktycznie Fort Trump naprawdę powstanie w naszym kraju i że okres prezydentury Donalda Trumpa to będzie umacnianie polsko-amerykańskiego sojuszu, także i militarnego, a tym samym umacnianie bezpieczeństwa Polski - powiedział Andrzej Duda.

Andrzej Duda: Polska będzie za zwiększeniem wydatków na obronność przez państwa NATO

Prezydent zaznaczył, że Polska jest w awangardzie państw NATO jeśli chodzi o wysokość środków przeznaczanych na obronność. Duda poinformował, że przekazał sekretarzowi obrony USA, iż Trump może liczyć na jego „pełne wsparcie” w kwestii decyzji o podnoszeniu wydatków na obronność w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego. - Będziemy wspierali politykę prezydenta Donalda Trumpa, aby w NATO została podjęta decyzja o zwiększeniu minimalnego progu wydatków na obronność - zadeklarował dodając, że podniesienie tych minimalnych wydatków proponował już w Białym Domu poprzednikowi Trumpa, Joe Bidenowi. - Mam nadzieję, że teraz, zwłaszcza w obecnej sytuacji, widząc, co dzieje się w przestrzeni europejskiej jeżeli chodzi o odradzający się rosyjski imperializm, nikt już nie będzie miał wątpliwości, że politykę wzrostu wydatków na obronność trzeba realizować - zaznaczył. Wyraził przypuszczenie, że sprawa będzie omawiana na czerwcowym szczycie NATO w Hadze.

Duda przekazał, że z Hegsethem rozmawiał także o sytuacji na Ukrainie i możliwych wariantach zakończenia konfliktu. Wyraził zadowolenie, że gdy „rozpoczynają się poważne rozmowy na temat zakończenia rosyjskiej agresji na Ukrainę” osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo Stanów Zjednoczonych, „ale także świata” przyjeżdżają do Polski, żeby ten temat omawiać.

Donald Trump o wojnie na Ukrainie. Andrzej Duda: Patrzę na to spokojnie

Prezydent został zapytany o to, jak odbiera stanowisko prezydenta USA dotyczące zakończenia wojny na Ukrainie. - Patrzę na to bardzo spokojnie, zwłaszcza w kontekście tego, co usłyszałem dzisiaj od szefa Pentagonu - odparł.