Rosjanin deportowany do Polski. Tusk: Rosyjska wroga aktywność potwierdzona

Wiceprezydent USA w Monachium pyta Europejczyków: Co się z wami stało?

- Nie można nakazać innowacji, nie można zmusić ludzi do tego, co mają myśleć. Gdy patrzę na Europę dziś, czasem nie jest dla mnie takie jasne, co się stało z tymi, którzy wygrali zimną wojnę - mówił w wystąpieniu na Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa wiceprezydent USA J.D. Vance.