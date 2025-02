Trump i Hegseth wypowiadając się o warunkach przyszłego pokoju przyznali, że Ukraina nie odzyska wszystkich utraconych na rzecz Rosji po 2014 roku

Donald Trump i Pete Hegseth zapowiedzieli, że Ukraina nie odzyska swoich ziem i nie wejdzie do NATO

Donald Trump 12 lutego poinformował, że odbył długą rozmowę telefoniczną z Władimirem Putinem, w czasie której obaj prezydenci zgodzili się na rozpoczęcie rozmów pokojowych ws. Ukrainy. Dopiero po tej rozmowie Trump zadzwonił do Wołodymyra Zełenskiego, by poinformować go o jej przebiegu. O planach rozmowy z Putinem Trump nie informował europejskich sojuszników USA. Jednak w czwartek w czasie spotkania z dziennikarzami w Gabinecie Owalnym Trump zapewnił, że Ukraina będzie uczestniczyć w rozmowach pokojowych, jako ich strona.



Trump i Hegseth wypowiadając się o warunkach przyszłego pokoju przyznali, że Ukraina nie odzyska wszystkich utraconych na rzecz Rosji po 2014 roku ziem (choć Trump nie wykluczył, że odzyska ich część), a także że nie powinna liczyć, iż w wyniku rozmów pokojowych zostanie członkiem NATO. Z wypowiedzi prezydenta i sekretarza obrony USA wynika, że oczekują oni, iż gwarancji bezpieczeństwa Ukrainie po wojnie udzielą państwa Europy, których wojska miałyby zostać wysłane nad Dniepr w charakterze sił pokojowych.



Europejscy partnerzy USA w większości skrytykowali administrację Trumpa za to, że jeszcze przed formalnym rozpoczęciem negocjacji sygnalizuje gotowość do ustępstw w najważniejszych dla Rosji sprawach – utrzymania zajętych części Ukrainy oraz wykluczenia członkostwa Ukrainy w NATO.