Moskwa oficjalnie bez entuzjazmu. Reakcje po rozmowie Trumpa z Putinem

– Cóż, stoimy na progu realnych rozmów (z Rosją) – sądzi były ukraiński minister i negocjator „porozumień mińskich” Wadim Czernysz. – Styl Rosji w negocjacjach to tworzenie kilku podgrup, które mają osiągnąć różne cele, i pracują z różną prędkością. Jeśli źle kontrolujecie swoje ekipy, to powstaje chaos. (…) A Rosję na negocjacjach latami reprezentują ci sami ludzie. To ich przewaga. (…) Ogólnie rzecz biorąc, ich przedstawiciele są bezczelni, doskonale znają wszystkie detale rozmów, są dobrze skoordynowani i bardzo skoncentrowani na formalnościach. (…) Ale też ich taktyką jest rozstrzyganie spraw przez nieformalne kontakty. Mówią na przykład: Dobra, chodź do palarni, pogadamy. Możemy zrobić ci osobistą przysługę, jesteś w końcu normalnym kolesiem – opisuje ciągnące się latami negocjacje.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Długie wahanie Putina: Kończyć wojnę czy jeszcze powojować Rosyjski lider najprawdopodobniej nie podjął decyzji, czy rozpoczynać rozmowy pokojowe z Donaldem Trumpem, a jeśli tak, to jak długo je przeciągać i po co.

Ale z drugiej strony obecnie Kreml nie ma za wiele czasu. – Tylko w przypadku zakończenia działań wojennych uda się zbilansować budżet. (…) W przypadku szybkiego – nie daj Boże! - spadku cen ropy (rezerwowego Funduszu Dobrobytu Narodowego) starczy nie więcej niż na pół roku finansowania wydatków budżetowych – mówi były rosyjski minister finansów, a obecnie bankier Michaił Zadornow.