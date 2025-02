Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 1086 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Donald Trump zapowiada, że spotka się z Władimirem Putinem w Arabii Saudyjskiej.

Przywódca brytyjskiej prawicowej populistycznej partii Reform UK, Nigel Farage, uważa, że zbliżenie Kijowa do Zachodu powinno stanowić część długoterminowego rozwiązania. To stanowisko uważane jest za dość zaskakujące, zwłaszcza że podczas ubiegłorocznej kampanii wyborczej Farage skrytykował ekspansję NATO na wschód, argumentując, że pozwoliło to Putinowi uzasadnić swoją inwazję.

- Sprowokowaliśmy tę wojnę - powiedział wówczas Farage, ale dodał: - Oczywiście, to wina Putina. Wykorzystał to, co zrobiliśmy.

Farage o członkostwie Ukrainy w NATO: Jest niemalże niezbędną częścią tego porozumienia pokojowego

Podczas środowej konferencji wyborczej Farage odniósł się do rozmowy Trumpa z Putinem i zapowiedzi prezydenta USA rozpoczęcia „jak najszybciej” negocjacji pokojowych. Lider Reform UK powiedział, że nie chce „przesądzać, jak potoczą się te negocjacje”, ale powiedział, że „jeśli uda nam się doprowadzić Putina i prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego do miejsca, w którym będziemy mieć rozsądne negocjacje, to patrząc w przyszłość, pomyślałbym, że prawdopodobnie konieczne jest, aby Ukraina przystąpiła do NATO”.