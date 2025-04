W ubiegłym tygodniu Trump zadeklarował, że może podnieść 25-procentowe cło nałożone na produkowane w Kanadzie samochody ponieważ USA ich nie potrzebują. W reakcji na tego typu wypowiedzi Trumpa Carney przekonywał, że jako były prezes banków centralnych i człowiek doświadczony w radzeniu sobie z kwestiami ekonomicznymi jest najlepszym kandydatem na przywódcę Kanady w sytuacji, gdy w Waszyngtonie partnerem do rozmów jest Donald Trump.

Lider Konserwatywnej Partii Kanady Pierre Poilievre w kampanii zwracał z kolei uwagę na rosnące koszty życia w kraju pod rządami liberałów, a także na wzrost poziomu przestępczości i kryzys mieszkaniowy.



Jeśli Liberalna Partia Kanady nie zdobędzie większości bezwzględnej, będzie musiała negocjować z mniejszymi partiami lub stworzyć rząd mniejszościowy. Reuters zauważa jednak, że rządy mniejszościowe w Kanadzie rzadko są w stanie przetrwać dłużej niż 2,5 roku.



Donald Trump w dniu wyborów w Kanadzie znów pisze, że mogłaby ona stać się 51. stanem USA

Tymczasem Trump w poniedziałkowym wpisie w serwisie Truth Social znów zasugerował, że Kanada mogłaby stać się 51. stanem. Prezydent USA apelował do Kanadyjczyków, by wybrali lidera „posiadającego siłę i wiedzę”, które pozwolą na zmniejszenie podatków o połowę, zwiększenie za darmo siły militarnej Kanady do najwyższego poziomu na świecie i zniesienie wszelkich ceł między USA i Kanadą co, jak napisał, byłoby możliwe, gdyby Kanada została 51. stanem USA. „Żadnych sztucznych linii sprzed wielu lat” - napisał prezydent USA odnosząc się do granicy między USA i Kanadą.



„Ameryka nie będzie dłużej subsydiować Kanady miliardami dolarów rocznie, które wydawaliśmy w przeszłości. To bez sensu, chyba że Kanada zostanie stanem” - dodał Trump.