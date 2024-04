04:42 Wołodymyr Zełenski: Historyczna szansa na powstrzymanie rosyjskiego rewanżyzmu

- Maj i czerwiec powinny być czasem aktywności dla dobra Ukrainy, dla osiągnięcia naszych celów na tej wojnie. Rozumiemy na co przygotowuje się Rosja, czego chce, dlaczego będzie rekrutować żołnierzy do armii. My, wszyscy my i nasi partnerzy, musimy odpowiedzieć zdecydowanie na rosyjskie operacje — wszelkie rosyjskie operacje. Musimy wygrać tę wojnę. To historyczna szansa Ukrainy na powstrzymanie rosyjskiego rewanżyzmu i musimy z niej skorzystać - powiedział w wieczornym wystąpieniu prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski.



04:39 Żołnierze 46. Samodzielnej Brygady Powietrzno-Desantowej publikują nagranie ze zniszczenia rosyjskiego zestawu rakietowego Grad

Wyrzutnia została namierzona przez drona i zniszczona ogniem ukraińskiej artylerii rakietowej.



04:34 Była łotewska parlamentarzystka poszukiwana za usprawiedliwianie rosyjskich zbrodni wojennych

Łotewska prokuratura poinformowała, że Gloria Grewcowa, była członkini parlamentu, nie odpowiada na wezwania do stawienia się przed śledczymi. Byłej parlamentarzystce grozi do pięciu lat więzienia za usprawiedliwianie zbrodni wojennych i podżeganie do wrogości etnicznej. W 2022 roku w nagraniu umieszczonym na TikToku twierdziła, że na Ukrainie toczy się „wojna domowa”, a „ukraiński naród walczy z ukraińską armią”. W innym nagraniu Grewcowa kwestionowała też prawdziwość faktów historycznych podawanych przez Muzeum Okupacji Łotwy, które upamiętnia radziecką okupację kraju.



04:31 Cztery osoby zginęły, 10 zostało rannych w nocnym ataku dronów-kamikadze na Charków

Zdjęcia i nagrania ilustrujące skutki ataku publikuje gubernator obwodu charkowskiego, Ołeh Synehubow. W czasie ataku dron-kamikadze uderzył w blok mieszkalny.



04:29 W nocy ukraińskie Siły Powietrzne ogłosiły alarm rakietowy w południowych i wschodnich obwodach Ukrainy

Dowództwo Sił Powietrznych Ukrainy informowało też o dronach-kamikadze nad obwodami charkowskim, dniepropietrowskim i chmielnickim.



04:24 Ukraińska 66. Samodzielna Brygada Zmechanizowana zniszczyła pięć składów amunicji na kierunku łymańskim

Informacje o tym przekazał dowódca wojsk lądowych Ukrainy, gen. Ołeksandr Pawliuk. 66. Brygada Zmechanizowana, jak podkreślił gen. Pawliuk, to jednostka, której pododdziały walczyły w obronie m.in. Marijinki, Nowomychajłiwki i Krasnohoriwki.



04:22 Tak wyglądała sytuacja na froncie na Ukrainie w 770 dniu wojny

