- Niezależnie od tego, nie mam żadnych wątpliwości, że Izrael powinien wypłacić odszkodowanie rodzinie naszego zabitego obywatela. Powinno być to odszkodowanie stosowne. I mam nadzieję, że takie odszkodowanie w sposób uczciwy i rzetelny zostanie wypłacone, bo się po prostu należy. Niezależnie od tego, jakie były przyczyny tego zdarzenia, czy to był wypadek, czy jakakolwiek inna sytuacja. Jeżeli ostrzał był prowadzony, a był prowadzony, jeżeli w wyniku tego ostrzału zginął człowiek, zginął nasz obywatel, jego najbliższym należy się za to zadośćuczynienie i mam nadzieję, że władze Izraela zachowają się tutaj w sposób odpowiedzialny, uczciwy, rzetelny i takie odszkodowanie zostanie rodzinie wypłacone - dodał.

Andrzej Duda: Ambasador Izraela utrudnia relacje między państwami

- Jest w ostatnim czasie szereg różnych wypowiedzi, niestety również ze strony przedstawicieli Izraela. Myślę tutaj o wypowiedziach pana ambasadora Izraela w naszym kraju. Ujmę to najdelikatniej jak to tylko możliwe i powiem tak: wypowiedzi niezbyt fortunne. Krótko mówiąc, oburzające. Moja ocena jest taka, że dzisiaj pan ambasador jest największym problemem dla państwa Izrael w relacjach z Polską. Ponieważ władze w Izraelu zachowują się i wypowiadają się w kwestii tej tragedii w sposób bardzo stonowany i z zachowaniem należytej w moim przekonaniu delikatności całej tej sytuacji. Niestety ambasador w Polsce nie potrafi takiej delikatności i wyczucia zachować. To jest nie do przyjęcia. Ponieważ Izrael przez dłuższy czas nie miał przedstawiciela w Polsce i po poważnych rozmowach i negocjacjach zgodziliśmy się na to, by ten przedstawiciel w końcu w Polsce był, po to, by ułatwić Izraelowi relacje z Polską, dzisiaj mogę powiedzieć: pan ambasador te relacje utrudnia. Bardzo znacząco je utrudnia — skomentował prezydent.

- Liczę na to, że władze Izraela zachowają się w sposób poważny. Że rodzina zostanie przeproszona, a przede wszystkim, że otrzyma należne w tej sytuacji niewątpliwie zadośćuczynienie choć nic nie przywróci życia temu młodemu człowiekowi — dodał.