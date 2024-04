— Dzisiaj — i słusznie — jesteśmy wszyscy poruszeni śmiercią polskiego wolontariusza i wolontariuszy z innych krajów, którzy przyjechali tam pomagać. Ale chciałem zwrócić uwagę, że to nie jest pierwsza zbrodnia, której dokonują siły zbrojne Izraela. I mamy dziś do czynienia z sytuacją taką oto, że na bardzo małym skrawku terytorium w Gazie jest stłoczona olbrzymia liczba ludzi. Ci ludzie są, po pierwsze, odcięci od pomocy medycznej, mają bardzo utrudniony dostęp do jedzenia, do czystej wody. Tam po prostu jest głód. I to nie jest przypadek, że tam ten głód ma miejsce. To jest konsekwencja działań skrajnie prawicowego rządu Izraela — tłumaczył polityk Lewicy.



Adrian Zandberg: Rząd Beniamina Netanjahu odpowiada za zbrodnie wojenne

— Polska polityka względem Izraela, tak jak względem każdego innego kraju na świecie, to powinna być polityka, która opiera się na fundamencie poszanowania praw człowieka. Dzisiaj dochodzi do masowego naruszania praw człowieka, łamania praw człowieka przez wojska Izraela na terenie Gazy i (...) na Zachodnim Brzegu — powiedział poseł. Podkreślił, że „dzisiaj Izraelem rządzi skrajnie prawicowy rząd, złożony nie tylko ze skorumpowanej formacji premiera (Beniamina) Netanjahu, ale też z fundamentalistów religijnych i skrajnej, naprawdę skrajnej, nacjonalistycznej prawicy”.

— To jest rząd, który prowadzi politykę wrogą prawom człowieka. To jest rząd, który, mam nadzieję, długo już Izraelem nie porządzi — oby jak najkrócej, ale to jest rząd, który odpowiada za zbrodnie wojenne. W takiej sprawie nie ma co kluczyć ani nie ma co używać jakichś omówień, bo mówimy o sytuacji, w której po prostu tysiące ludzi, cywilów, kobiet, dzieci już straciło życie w wyniku decyzji politycznych podejmowanych przez skrajnie prawicowy rząd — podsumował Adrian Zandberg.