- My będziemy oczekiwali pełnego i natychmiastowego wyjaśnienia okoliczności tragedii, odszkodowania dla bliskich ofiary tego ataku — dodał.



- Bardzo by mi zależało, aby przedstawiciele państwa Izrael tutaj w Polsce uszanowali uzasadnione emocje Polaków i w tej sprawie komunikowali w sposób jasny i bezpośredni. Słowo przepraszam, pełna informacja o okolicznościach zdarzenia i odszkodowanie to coś, co powinno być oczywiste — podsumował.



Donald Tusk mówi o znaczeniu ochrony języka śląskiego przez państwo

Wcześniej Tusk mówił o obietnicach wobec Śląska, które jego rząd, po wyborach z 15 października zrealizował. Wskazał m.in. na ustawę o nadaniu językowi śląskiemu statusu języka regionalnego.



Chcę mocno podkreślić, że dla mnie kryteria w tych wyborach samorządowych jak osobista uczciwość, kompetencja i taka żarliwa miłość do miejsca, którym się chce zarządzać, to są te kryteria, które powinny być obowiązujące u kandydatów i kandydatek Donald Tusk, premier

- Jako Kaszuba, z Kaszub mogę powiedzieć, że rolą państwa powinno być - i jest znowu - wspieranie działań, które mają na celu zachowanie czegoś, co mogłoby inaczej zaginąć - mówił w czasie spotkania wyborczego Tusk.

- Języki etniczne, gwary, dialekty, coś co rozumiecie tu na Śląsku, one same by nie przetrwały bez wsparcia ze strony państwa. Ciesze się, że to zobowiązanie udało nam się wypełnić - podkreślił.