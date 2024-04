Ambasador Izraela nie przeprosił za atak Izraela na wolontariuszy w Strefie Gazy

We wtorek wieczorem wpis w mediach społecznościowych zamieścił ambasador Izraela w Polsce, Jakow Liwne. "Skrajna prawica i lewica w Polsce oskarżają Izrael o umyślne morderstwo we wczorajszym ataku, w skutek którego śmierć ponieśli członkowie organizacji humanitarnej, w tym obywatel Polski" - napisał w serwisie X. Dodał, że Krzysztof Bosak twierdzi, że Izrael popełnia zbrodnie wojenne. "To ten sam Bosak, który do dziś nie zgodził się potępić masakry dokonanej przez Hamas 7 października" - napisał Liwne. "Antysemici zawsze pozostaną antysemitami" - oświadczył.

Jakow Liwne nie przeprasza za zabicie Polaka przez wojsko izraelskie

W środę wieczorem Jakow Liwne udzielił dwugodzinnego wywiadu Kanałowi Zero. - Rozumiem, że rozpocznie pan od przeprosin i prośby o wybaczenie - zwrócił się do dyplomaty prowadzący rozmowę. - Wspomniał pan o tragicznych wydarzeniach z dnia przedwczorajszego w Gazie. Wielokrotnie wyrażaliśmy nasz najgłębszy żal i pragnę potwierdzić mój osobisty smutek i kondolencje, które pragnę złożyć na ręce rodzin wszystkich tych, którzy tam zginęli, siedmiorga członków World Central Kitchen - odparł Jakob Liwne. Ambasador Izraela w Polsce wypowiadał się w języku angielskim.

- Bardzo ubolewamy nad tym, co się stało. To tragiczne wydarzenie jest teraz przedmiotem dochodzenia - dodał. Dziennikarz pytał, czy ambasador wypowie formułę "przepraszamy i prosimy o wybaczenie". - Jak powiedziałem, to tragiczne zdarzenie, odczuwamy wielki smutek z powodu tego, co się stało i teraz musimy sprawdzić, co dokładnie się stało. To się dzieje już teraz, nie mamy jeszcze ustalonych faktów, ale jesteśmy zdeterminowani, żeby ustalić, co się stało - powiedział Jakow Liwne.

"Ubolewamy nad tym, co się stało"

Na uwagę, że nie chce powiedzieć "przepraszam", ambasador Izraela odpowiedział: - Oczywiście, ubolewamy nad tym, co się stało, ale ważne jest to, aby zrozumieć, jak do tego doszło, co konkretnie się wydarzyło. To jest strefa wojny.