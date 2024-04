David Cameron odpowiedział na pytanie o wysłanie żołnierzy NATO na Ukrainę

Szefowie MSZ państw NATO spotykają się w Brukseli, gdzie rozmawiają m.in. o propozycji Jensa Stoltenberga, by utworzyć specjalny fundusz, wart 100 mld euro, zapewniający w perspektywie pięciu lat środki na pomoc wojskową dla Ukrainy.



Decyzja o stworzeniu takiego funduszu może zapaść na szczycie NATO w Waszyngtonie (w lipcu).



Wielka Brytania wykorzysta architekturę NATO, by dostarczyć wsparcie Ukrainie David Cameron, brytyjski premier

Ewentualne utworzenie takiego funduszu jest związane z obawami o konsekwencje wygrania wyborów prezydenckich w USA przez Donalda Trumpa, który — jak mówił po spotkaniu z im premier Węgier, Viktor Orbán - zapowiedział, że "nie przeznaczy ani centa na wojnę i wojna się skończy". Trump sugerował też na jednym z wieców wyborczych, że USA nie broniłyby kraju NATO jeśli ten nie będzie przeznaczał odpowiednio wysokiej kwoty na obronność.



Cameron mówiąc o tych obawach stwierdził, że NATO będzie musiało współpracować „z każdym kto wygra wybory prezydenckie w USA”, a teraz jest czas, by doprowadzić do tego, by do listopada NATO było „w najlepszej możliwej formie”.