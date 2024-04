Informacje przenikające z Kremla wskazują, że rozkaz ataku nie został jeszcze wydany, a elita władzy (i prawdopodobnie sam Putin) nie wie, co robić. Część urzędników mówi, że „nikt nie chce zamieniać Charkowa w niezdatny do życia”, „to nie będzie drugi Mariupol”. Dlatego należałoby go okrążyć i zmusić do kapitulacji.

Jednak do tego Kreml potrzebuje 300 tys. żołnierzy, nowych.

– By tylko po prostu podejść do Charkowa, Rosjanie potrzebują zgrupowania liczącego nie mniej niż 100 tys. żołnierzy. I nie chodzi o próbę zdobycia miasta, lecz tylko zbliżenia się do niego – sądzi ukraiński ekspert wojskowy Andrij Kramarow.

Gdyby Kremlowi udało się zebrać aż 300 tys., to według niego użyłby ich na donieckim odcinku frontu. – Żeby naprawdę przerwać front, choćby na jednym odcinku, potrzebują przewagi nie mniej niż 200 tys. ludzi. Jednym z przykładów jest Awdijiwka. By wyprzeć stamtąd nasze siły, Rosjanie zebrali 120 tys. żołnierzy – mówi.

Inni eksperci mówią, że nic nie wskazuje na koncentrację rosyjskich sił w okolicach Charkowa. – Ukraiński wywiad bardzo solidnie pilnuje tych rejonów i informuje, że rosyjskich wojsk nie starcza nie tylko do marszu na Charków, ale nawet na zbliżenie się do własnej granicy. Rajdy rosyjskich ochotników odbywały się właśnie w tych miejscach, gdzie powinno być to zgrupowanie – mówi ukraiński ekspert wojskowy Mychajło Samuś.