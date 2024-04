Kradną „nie nasi”

Szef administracji tego powiatu Giennadij Bondariow powiedział, że obecnie przypadki maruderstwa odnotowano w co najmniej 12 miejscowościach. Na internetowym koncie gubernatora w sieci społecznościowej pojawiło się ponad 2 tys. wpisów na ten temat.

Urzędnik nie przyznał, że wie, iż to wojsko dokonuje grabieży, ale powiedział: „to nie nasi ludzie”. A jednocześnie dodał, że „udało się zmniejszyć falę skarg”. Nie wiadomo jednak, czy poprzez zwalczanie maruderstwa czy może przez karanie skarżących się. Jedna z mieszkanek powiedziała dziennikarzom, że nie wie kto grabi opustoszałe gospodarstwa i mieszkania, ale „po powiecie kursuje dużo nie miejscowych samochodów”.

Okupowane miasta: melina w garażu i rozbijane drzwi mieszkań

„Dzień dobry, chcę się podzielić informacją, a nuż komuś będzie potrzebna. W Siewierodoniecku na ulicy Nauki mieszka Tolik, wcześniej był dekarzem w administracji mieszkań. A teraz to maruder” – piszą z kolei z okupowanego od czerwca 2022 roku Siewierodoniecka. „Ma kilka mieszkań (krewni wyjechali i zostawili) i garaż. Wszystko zapchane (kradzionymi) rzeczami. Nam podpowiedzieli (gdzie go szukać), pocisnęliśmy go i jakieś rzeczy oddał. Chytry i sprytny” – mieszkańcy opisują warunki życia w okupowanym mieście, w którym formalnie są władze, ale prawo nie rządzi. Rosyjskie wojsko nie interesuje się losem mieszkańców.

W przeciwieństwie do obwodu biełgorodzkiego w Siewierodoniecku kradną miejscowi. Ale już w sąsiednim Łysyczańsku (zdobytym przez Rosjan w lipcu 2022 roku) opuszczone mieszkania okrada miejscowa, kolaboracyjna administracja pod ochroną rosyjskich żołnierzy.

„Po mieszkaniach osób, które wyjechały chodzi jakaś komisja, dokonując ich kontroli. Podobno dla zapobiegania awariom. W tym celu rozwalają drzwi wejściowe” – piszą mieszkańcy.