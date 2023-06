06:11 Jeszcze w czerwcu do Pekinu przyleci sekretarz stanu USA Antony Blinken

W zeszłym tygodniu „Financial Times” podał z kolei, że w chińskiej stolicy z tajną misją był w maju szef CIA Bill Burns. W Wiedniu przez dwa dni rozmawiali doradca ds. bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan i najwyższy rangą członek partii komunistycznej odpowiedzialny za sprawy zagraniczne Wang Yi. A w Waszyngtonie chiński minister handlu Wang Wentao został przyjęty przez sekretarz handlu Ginę Raimondo. Po długim wakacie Chińczycy mianowali nowego ambasadora w USA Xie Feng. Ukoronowaniem tej dyplomatycznej kampanii może być wizyta w Stanach Zjednoczonych Xi Jinpinga. To wszystko fatalna wiadomość dla Władimira Putina. Sygnalizuje, że Pekin nie tylko pod naciskiem Amerykanów nie zdecydował się na dostarczanie Rosji broni, ale w konfrontacji między Moskwą i Waszyngtonem może wybrać tę drugą stolicę.

06:03 Coraz więcej ukraińskich i białoruskich obywateli dostaje polskie emerytury i renty

Gwarantują im je dwie specjalne umowy o zabezpieczeniu społecznym, które podpisał polski rząd z tymi krajami. Pierwszą z Ukrainą w 2012 r. w czasach poprzedniego rządu PO-PSL (celem było zabezpieczenie polskich repatriantów ze Wschodu) i drugą z Białorusią (weszła w życie w 2022 r.).

05:33 Obwód sumski ostrzelany 13 razy w ciągu doby

Leżąca przy granicy z Rosją część obwodu sumskiego została ostrzelana 13 razy w ciągu doby - informuje Sumska Obwodowa Administracja Wojskowa. Na terenie obwodu doszło do 79 eksplozji. Uszkodzony został budynek mieszkalny, samochód i linia wysokiego napięcia.



05:06 USA przekażą Ukrainie kolejny, wart 2 mld dolarów pakiet pomocy wojskowej

Agencja Bloomberg podaje, że wart 2 mld dolarów pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy ma zostać ogłoszony przez administrację USA w piątek. W skład pakietu mają wchodzić zestawy przeciwlotnicze Hawk i amunicja do nich oraz pociski do zestawów Patriot. Wartość pomocy wojskowej przekazanej Ukrainie przez USA od momentu rozpoczęcia wojny, zbliża się do 40 mld dolarów.



05:03 Artyleria ukraińskiej 47 Brygady Powietrzno-Desantowej zniszczyła rosyjski samobieżny zestaw artyleryjski

Nagranie na którym widać zniszczenie zestawu 2S3 Akacja pochodzi z rejonu miejscowości Wełyka Nowosiłka w obwodzie zaporoskim.



04:34 Zełenski: Rosją rządzą dzicy, którzy są największą katastrofą dla planety

- Okupanci całkowicie zostawili mieszkańców lewego brzegu (Dniepru) w obwodzie chersońskim na pastwę losu. Katastrofa trwa tam od dwóch dni. I jest to całkowicie świadomy wybór rosyjskiego przywództwa. Nie ma chyba dziś na świecie nikogo, kto nie widzi, że Rosja jest rządzona przez dzikusów. Dzikusów, którzy są dziś sami największą katastrofą dla planety - mówił w wieczornym wystąpieniu prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski.



04:33 Ok. północy w obwodzie kijowskim ogłoszono alarm powietrzny

Alarm odwołano po ok. 3 godzinach. Nie ma informacji o zniszczeniach, ani o aktywności obrony przeciwlotniczej.



04:29 Wysadzenie zapory na Dnieprze nie wpłynie na funkcjonowanie "korytarza zbożowego"

Taras Wysocki, wiceminister rolnictwa Ukrainy, zapewnił na antenie ukraińskiej telewizji, że zniszczenie zapory na Dnieprze i wywołana tym powódź, nie wpłyną na działanie "korytarza zbożowego", czyli na transport zboża drogą morską przez Morze Czarne, ponieważ infrastruktura portowa w Chersoniu i Mikołajowie nie była wykorzystywana do transportu żywności tym szlakiem.



04:25 W Wilnie przed szczytem NATO wywieszone mają zostać 33 tysiące ukraińskich flag

Władze Wilna podjęły decyzję, że - w ramach wsparcia dla przyłączenia Ukrainy do NATO - od 7 do 11 lipca, tuż przed szczytem NATO (11-12 lipca) na ulicach litewskiej stolicy wywieszone zostaną co najmniej 33 tysiące ukraińskich flag. Tym samym Wilno dołączy do akcji "Podnieś flagę dla Ukrainy w NATO". Mer Wilna, Valdas Benkunskas wezwał mieszkańców i administratorów budynków mieszkalnych aby dołączyli do inicjatywy. Liczba flag - 33 tysiące - jest symboliczna ponieważ, po ostatecznym rozszerzeniu NATO o Szwecję, która zostanie 32 członkiem Sojuszu, Ukraina byłaby 33 członkiem NATO.



04:17 Straty spowodowane wysadzeniem zapory na Dnieprze w Nyżniodniprowśkyim Parku Narodowym wyniosły 1,2 mld dol.

Informacje o stratach w parku narodowym rzędu 46,55 mld hrywien (1,2 mld dolarów) przekazał na swoim profilu na Facebooku minister ochrony środowiska i zasobów naturalnych Ukrainy, Rusłan Strilec. Strilec ostrzegł, że w związku z powodzią wywołaną zniszczeniem zapory na Dnieprze niektóre gatunki zwierząt i roślin, występujące w parku, mogą całkowicie zniknąć z tego obszaru. Pod wodą znalazły się niemal wszystkie wyspy znajdujące się na terenie parku.



04:14 Wczorajszą relację z wydarzeń na Ukrainie można znaleźć tutaj: