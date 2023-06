Thunberg o zniszczeniu zapory w Nowej Kachowce: Ekobójstwo

W rozmowie z agencją Reutera podczas cotygodniowego protestu klimatycznego w szwedzkim parlamencie, Thunberg powiedziała, że „następstwa zniszczenia tamy są absolutnie przerażające i okropne”.

Kto zniszczył zaporę w Nowej Kachowce?

We wtorek, po zniszczeniu zapory na Dnieprze w Nowej Kachowce, Ukraińcy podawali, że zaporę wysadzili Rosjanie, by utrudnić prowadzenie ukraińskiej armii kontrofensywy. Z kolei Rosjanie twierdzą, że tamę zniszczyli Ukraińcy w czasie ostrzeliwania Kachowskiej Elektrowni Wodnej. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oskarżał o doprowadzenie do wybuchu Moskwę, prezydent Rosji Władimir Putin oskarżył o wysadzenie zapory Kijów.

W piątek Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) podała, że przechwycona przez nią rozmowa potwierdza, że to rosyjska grupa sabotażystów jest odpowiedzialna za zniszczenie zapory i hydroelektrowni w Nowej Kachowce. "Najeźdźcy chcieli szantażować Ukrainę, wysadzając tamę i powodując wywołaną przez człowieka katastrofę na południu naszego państwa" - czytamy we wpisie.