Czy sprzęt wojskowy ze Szwajcarii trafi na Ukrainę? Neutralność do dyskusji

Szwajcaria przyłączyła się już dawno do sankcji nałożonych na Rosję po agresji na Ukrainę. Mnożą się jednak zastrzeżenia co do ich realizacji. Przypomnieli o tym w liście wystosowanym w kwietniu do szwajcarskiego rządu ambasadorowie państw UE i krajów G7 akredytowani w Bernie. Mają zastrzeżenia co do efektywności zamrażania aktywów rosyjskich. Rzecz w tym, że z ocenianych przez samych szwajcarskich bankierów na 200 mld franków (919 mld złotych) rosyjskich aktywów w Szwajcarii zamrożono ledwie 7,5 mld franków. Zdaniem mediów sięgnięto po najprostsze rozwiązane w postaci depozytów bankowych, nie interesując się np. jachtem na Fidżi. Rzecz w tym, że mało kto w Szwajcarii zajmuje się badaniem niezwykle skomplikowanych struktur własnościowych prowadzących od rosyjskich oligarchów do jachtów na dalekich morzach, zagranicznych nieruchomości czy udziałów w firmach. Do niedawna zajmowało się tym w odpowiedniej agendzie rządowej sześć osób. Jest ich obecnie więcej, ale widocznych skutków brak.