Dane sejsmiczne potwierdzają wysadzenie tamy w Nowej Kachowce

Dwaj mężczyźni omawiają zniszczenie tamy, a jeden z nich zakłada, że zostało to przeprowadzone przez Ukraińców, ale drugi rozmówca poprawia go, mówiąc, że "zrobili to nasi ludzie".

- Jest tam nasza grupa sabotażystów. Chcieli wywołać strach tą tamą. Nie poszło zgodnie z planem. Bardziej niż planowali - powiedział rozmówca.

SBU nie identyfikuje mówców, ani nie wskazuje czasu lub miejsca, w którym rozmowa miała się odbyć. Źródło SBU powiedziało, że rozmowa została przechwycona w czwartek i że nie można podać więcej szczegółów, ponieważ nagranie jest częścią dochodzenia.