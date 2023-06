Rosja buduje wspólnie z Iranem fabrykę dronów. Produkcja może ruszyć na początku roku

Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 471 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Po katastrofie wywołanej zniszczenie zapory na Dnieprze prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski oświadczył, że "Rosja jest rządzona przez dzikusów".

Według Amerykanów, Iran wysyła sprzęt do fabryki, a także w pełni gotowe do użycia drony do Rosji przez Morze Kaspijskie. Moskwa zakupiła setki dronów od Iranu od zeszłego lata i wykorzystuje je intensywnie w wojnie na Ukrainie.

John Kirby przekazał, że Iran wykorzystuje szlak Morza Kaspijskiego do przenoszenia dronów, amunicji i pocisków moździerzowych do Rosji, często używając statków, które wyłączyły śledzenie, aby ukryć swoje ruchy.

Stany Zjednoczone opublikowały w piątek mapę pokazującą trasę, którą Iran wydaje się wykorzystywać do transportu sprzętu do Machaczkały w Rosji.

- W ostatnich tygodniach Rosja wykorzystywała irańskie bezzałogowe statki powietrzne do atakowania Kijowa i terroryzowania ukraińskiej ludności, a rosyjsko-irańskie partnerstwo wojskowe wydaje się pogłębiać - powiedział Kirby.