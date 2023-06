Czytaj więcej Polityka Sondaż: Po sprawie rosyjskiej rakiety duży spadek zaufania do Błaszczaka Prezydent Andrzej Duda pozostaje liderem rankingu zaufania. Po aferze z rosyjską rakietą największy spadek zaufania odnotował minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak (PiS) - wynika z sondażu IBRiS dla Onetu. Najsłabszy od lat wynik odnotował lider Polski 2050 Szymon Hołownia.

Szef rządu zadeklarował, że Polska na forum międzynarodowym podkreślała "i ten przypadek". - Ale jest on dużo mniejszego kalibru, powiedzmy sobie uczciwie, niż zbrodnie rosyjskie popełniane dzień po dniu - dodał.

- Konsekwencje dyplomatyczne wobec Rosji, najdalej idące dzisiaj, to postępowanie przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym. Polska zbiera dowody porywania dzieci, mordowania cywilów i najdalej posunięte konsekwencje dyplomatyczne, wraz z sankcjami, z odizolowaniem Rosji, Polska dzień pod dniu realizuje na arenie międzynarodowej. Oczywiście dołączamy do tego również i ten incydent (pod Bydgoszczą - red.), jak i ten tragiczny incydent z Przewodowa. To wszystko dołączamy, to jest element naszej narracji na forum międzynarodowym - mówił Morawiecki.

Morawiecki: Jesteśmy dzisiaj w stanie głębokiego konfliktu z Rosją

Premier był dopytywany, czy ambasador Rosji w Polsce Siergiej Andriejew powinien zostać wezwany do MSZ, by złożył wyjaśnienia w sprawie rosyjskiej rakiety, która spadła pod Bydgoszczą.

- W takich sytuacjach zawsze zaznaczamy bardzo jednoznacznie nasz stosunek wobec wyższych nawet czynników niż ambasador. Publicznie przedstawiliśmy, co myślimy w tej sprawie. Kilka razy z ambasady wzywani byli ludzie - odparł.