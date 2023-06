Członkowie komisji Kongresu wezwali Biały Dom do natychmiastowego dostarczenia Ukrainie pocisków ATACMS

- Sukces ukraińskiej kontrofensywy jest bezpośrednio związany z pomocą wojskową udzieloną przez Stany Zjednoczone i naszych sojuszników. Dlatego też niezwykle niefortunne jest to, że administracja wstrzymuje miliardy dolarów funduszy wojskowych, które mogłyby zostać natychmiast przekazane Ukrainie, a tym samym pomóc jej siłom zbrojnym w dokonaniu znaczącej zmiany na polu bitwy - ocenił McCaul.

Wcześniej administracja prezydenta USA Joe Bidena oświadczyła, że nie dostarczy Ukrainie taktycznych systemów rakietowych ATACMS, ponieważ Stany Zjednoczone nie mają ich wystarczająco dużo.

Co wiemy o pociskach ATACMS

ATACMS (Army Tactical Missile System) to amerykański taktyczny system rakietowy z pociskiem balistycznym produkowany przez Lockheed Martin. W zależności od modyfikacji, pocisk uderza w cele w odległości od 165 do 300 kilometrów.

Jest to klasa pocisków ziemia-ziemia, co oznacza, że są one wystrzeliwane z ziemi i uderzają w cele naziemne. ATACMS ma nie tylko duży zasięg, ale także wysoką celność.