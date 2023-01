05:19 W wyniku działań zbrojnych na Ukrainie zginęło 452 dzieci

Dane takie podaje ukraińska prokuratura generalna. Z przekazywanych przez nią informacji wynika, że rannych, w wyniku działań wojennych, zostało 876 dzieci.



05:18 Amerykańskie wozy bojowe M2 Bradley mogą trafić na Ukrainę

Prezydent USA, Joe Biden, potwierdził doniesienia agencji Bloomberg.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Biden przyznaje: USA rozważają wysłanie wozów bojowych Bradley Ukrainie Prezydent USA, Joe Biden, potwierdził wcześniejsze doniesienia agencji Bloomberg, która podała pod koniec grudnia, że Stany Zjednoczone rozważają przekazanie gąsienicowych wozów bojowych piechoty Bradley Ukrainie.

04:52 Tajwan rozszerza sankcje wobec Rosji i Białorusi

Ministerstwo Gospodarki Tajwanu ogłosiło, że zakazem eksportu do Rosji i na Białoruś objęto m.in. chemikalia takie jak rycyna, konotoksyny, toksyna botulinowa, trifluorek azotu, azotan amonu, fosforan tributylu i kwas azotowy. Z Tajwanu do Rosji i na Białoruś nie można też eksportować stali nierdzewnej, określonych rodzajów sprzętu inżynieryjnego, a także pałek policyjnych, kajdanek i kaftanów bezpieczeństwa. Tajwan dołączył do zachodnich sankcji wobec Rosji i Białorusi w kwietniu 2022 roku.



04:25 Zełenski: Rosjanie stale zwiększają swoje siły w obwodzie donieckim

- Każdy dzień niepowodzeń wroga w rejonie Bachmutu i w Donbasie znacząco osłabia państwo agresora - mówił w wieczornym wystąpieniu prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski. - Okupanci przełożyli datę spodziewanego zajęcia całego Donbasu o sześć miesięcy. Spodziewali się zrobić to do Nowego Roku - i nasi obrońcy znów odnieśli sukces. Najeźdźcy stale zwiększają swoje siły w obwodzie donieckim - robią to także teraz. Każdy dzień naszych sukcesów jest nowym dowodem na szaleństwo samego pomysłu ataku na Ukrainę. Aby takie wiadomości z frontu mogły przywrócić poczucie rzeczywistości każdemu w Rosji, musimy zapewnić ich tak dużo, jak to możliwe. I musimy zrozumieć jak trudne i bolesne jest to zadanie. Ale nie może być inaczej. Terroryści muszą przegrać, pomimo wszystkiego co próbują zrobić, by się wzmocnić. Jestem wdzięczny naszym obrońcą fortecy Bachmut - dodał.



04:19 Ojciec poległego ukraińskiego żołnierza kupił trzy samochody ukraińskiej armii

Ojciec ukraińskiego snajpera, Stepana Gabrusa, żołnierza ukraińskiej armii, który poległ w walkach z Rosjanami, kupił trzy samochody Siłom Zbrojnym Ukrainy. - Nasze dzieci są naszą przyszłością, więc zasługują na to, co najlepsze. Mojego syna nikt mi nie zwróci, ale są inni, dla których musimy walczyć na wszystkich frontach - powiedział Wasyl Gabrus, ojciec poległego żołnierza. Stepan Gabrus, urodzony w 1986 roku, poległ 16 kwietnia.



04:16 W środę z ukraińskich portów nad Morzem Czarnym wypłynęły do Chin trzy statki z żywnością

Wspólne Centrum Koordynujące (JCC), organ nadzorujący realizację tzw. porozumienia zbożowego z 22 lipca, zawartego między ONZ, Turcją, Ukrainą i Rosją, poinformowało, że w środę z ukraińskich portów nad Morzem Czarnym wypłynęły trzy statki z żywnością. Wszystkie trzy statki, na pokładach których znajduje się 197 851 ton kukurydzy i śruty słonecznikowej, płyną do Chin. Łącznie, od 22 lipca, z ukraińskich portów nad Morzem Czarnym wypłynęły 623 statki, na pokładzie których znajdowało się 16 630 516 ton żywności.



04:15 Wczorajszą relację z wydarzeń na Ukrainie można znaleźć tutaj: