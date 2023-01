Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 316 24 lutego 2022 r. Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski, w swoim wieczornym wystąpieniu mówił, że Rosjanie wzmacniają swoje siły w obwodzie donieckim.

Najemnicy Wagnera rekrutują przede wszystkim więźniów przebywających w osadzie skazańców nr 3 w miejscowości Argun, a także z kolonii karnej nr 2 we wsi Czernokozowo - podał wywiad.

Reklama

Informację podaje portal The New Voice of Ukraine (NV).



Według wywiadu ukraińskiego z obu kolonii „zmobilizowano” ponad 50 więźniów. Większość z nich skazano na podstawie sfabrykowanych zarzutów.

Według wywiadu zjawisko zaczyna mieć charakter masowy.

Reklama

Dotychczas Wagnerowcy rekrutowali wśród pospolitych przestępców, skazanych za kradzieże, czy nawet zabójstwa, obiecując im darowanie reszty kary.



NV przypomina, że wcześniej informował, iż w mediach społecznościowych krążą nagrania z drona, przedstawiające ciała najeźdźców ułożone jedno na drugim w kilku rzędach, co ma ilustrować kolosalne straty wśród rosyjskich najemników, szczególnie w pobliżu Bachmutu w obwodzie donieckim, gdzie od miesięcy toczą się ciężkie walki.



Reżim kremlowski niewiele uwagi poświęca stratom najemników Wagnera, gdyż ich oddziały składają się głównie z rekrutowanych jeńców rosyjskich.