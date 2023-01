04:58 W 2022 roku Ukraińcy kupili 37 900 nowych samochodów osobowych

To o 63 proc. mniej niż w 2021 roku - podaje Ukraińskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów. Sprzedaż samochodów osobowych na Ukrainie w 2022 roku była najniższa w XXI wieku.



04:57 Rosja podała, że w ataku na tymczasowe koszary w Makiejewce zginęło 89 żołnierzy

Wcześniej rzecznik Ministerstwa Obrony Rosji, gen. Igor Konaszenkow, informował, że w ataku na szkołę w Makiejewce zginęło 63 żołnierzy. Budynek miał zostać ostrzelany przy użyciu wyrzutni rakiet HIMARS.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Rosjanie: Rośnie liczba ofiar ataku na Makiejewkę. Winne telefony komórkowe Rosyjski resort obrony podał, że według najnowszych danych liczba ofiar ukraińskiego ataku rakietowego na znajdujące się w budynku szkoły zawodowej tymczasowe koszary rosyjskich żołnierzy w okupowanej Makiejewce wzrosła do 89.

04:26 Zełenski: Rosja mobilizuje tych, których chce rzucić na śmierć. My mobilizujemy cywilizowany świat

- Nie mamy wątpliwości, że obecni władcy Rosji rzucą wszystko co im zostało i wszystkich, których mogą zebrać, aby zmienić bieg wojny i co najmniej odsunąć w czasie swoją porażkę - mówił w wieczornym wystąpieniu prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski. - Musimy przekreślić rosyjski scenariusz. Przygotowujemy się na to. Terroryści muszą przegrać. Wszelka próba ich nowej ofensywy nie może się powieść. To będzie ostateczna porażka terrorystycznego państwa. Dziękuję wszystkim partnerom, którzy to rozumieją. Rosja mobilizuje tych, których chce rzucić na śmierć. My mobilizujemy cywilizowany świat. Ze względu na życie - dodał.



04:23 Justin Trudeau zapewnił Zełenskiego, że pomoc z Kanady nie przestanie płynąć na Ukrainę

W czasie rozmowy telefonicznej z Wołodymyrem Zełenskim premier Kanady, Justin Trudeau, zapewnił ukraińskiego prezydenta, że Kanada nadal będzie dostarczać pomocy wojskowej, finansowej i pomocy innego rodzaju Ukrainie, aby ta była w stanie obronić się przed rosyjską agresją. Informacje takie przekazuje kancelaria premiera Kanady, która informuje o rozmowie między przywódcami obu państw. Trudeau i Zełenski mieli rozmawiać o ostatnich wydarzeniach na ukraińskich frontach i zgodnie potępili ostrzał ukraińskiej infrastruktury prowadzony przez Rosję. Trudeau wyraził nadzieję, że 2023 rok przyniesie pokój Ukraińcom.



04:19 Od 22 lipca z ukraińskich portów nad Morzem Czarnym wypłynęło niemal 16,5 mln ton żywności

Wspólne Centrum Koordynujące (JCC), organ nadzorujący realizację tzw. porozumienia zbożowego z 22 lipca, zawartego między ONZ, Turcją, Ukrainą i Rosją, poinformowało, że we wtorek z ukraińskich portów nad Morzem Czarnym wypłynęły dwa statki, na pokładzie których znajdowało się 92 tys. ton żywności. Statki te udały się do Chin i Bangladeszu. Łącznie, od 22 lipca, ukraińskie porty nad Morzem Czarnym opuściło 620 statków, na pokładzie których znajdowało się 16 432 665 ton żywności - podaje JCC.



