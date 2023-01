Wicepremier Rosji wysyła odłamek Macronowi i grozi zemstą

Dmitrij Rogozin, były wicepremier Rosji i były szef państwowej korporacji Roskosmos, wysłał fragment odłamka, który utkwił w jego ciele francuskiemu ambasadorowi, aby ten przekazał go prezydentowi Francji, Emmanuelowi Macronowi. Rogozin twierdzi, że to odłamek z pocisku wystrzelonego przez Ukraińców z przekazanej im francuskiej haubicy samobieżnej CAESAR i zapowiada, że Francja za to zapłaci.