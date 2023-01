Hakerzy zamieścili w serwisie Telegram ponad 70 plików, które są są elektronicznymi wersjami certyfikatów badań PCR na koronawirusy na nazwiska Aleksandra i Mikołaja Łukaszenki.

Białoruska gazeta "Zerkało" uważa dokumenty za autentyczne. W artykule stwierdzono, że każdy plik ma kod QR, który po kliknięciu na oficjalnej stronie Centrum Medycznego Administracji Prezydenta Białorusi pokazuje ten sam certyfikat, który można pobrać w formacie PDF.

Czytaj więcej Polityka Łukaszenko o Białorusi jako o "bastionie pokoju" Aleksander Łukaszenko, samozwańczy prezydent Białorusi, poplecznik Putina w jego wojnie z Ukrainą, 1 stycznia podpisał swój pierwszy dekret w nowym roku. Ogłosił rok 2023 „rokiem pokoju”.

Certyfikaty obejmują okres od kwietnia 2021 roku do końca grudnia 2022 roku. Prawie wszystkie zostały wydane przed spotkaniami Łukaszenki z prezydentem Rosji Władimirem Putinem (do września 2021 roku wystarczył jeden test, potem - dwa lub więcej). Świadectwa zostały wystawione również na nazwisko syna Łukaszenki. Można z nich wywnioskować, że ojciec zabierał go ze sobą na większość spotkań z Putinem. Oficjalnie nie było to ogłaszane.

W wynikach badań pojawiły się dwa numery paszportów Łukaszenki i trzy numery dopasowane od jego syna.

Ponadto Aleksander i Mikołaj Łukaszenko często otrzymywali certyfikaty tego samego dnia i o tej samej godzinie. Czasami zmieniały się daty testów, ale czas przystąpienia do testu i wydania dokumentu pozostawał ten sam. Wiele certyfikatów pokrywa się z czasem badania i czasem wydania certyfikatu, choć na wynik badania PCR trzeba poczekać. W co najmniej jednym dokumencie data wystawienia świadectwa wyprzedza datę badania.

Pojawiły się sugestie, że Łukaszenko tak naprawdę nie poddawał się testom. Przywódca Białorusi znany jest ze swojego sceptycznego podejścia do koronawirusa.

W 2020 roku wzywał do leczenia jej wódką, wycieczkami do sauny i pracą fizyczną, w 2021 roku zdjął maskę podczas rozmowy z pacjentem w czerwonej strefie szpitala koronawirusowego, w 2022 roku wezwał "międzynarodowych oszustów" do "zakończenia pandemii". Jednocześnie Łukaszenko przyznał, że sam dwukrotnie chorował na koronawirusa.

Władimir Putin radykalnie ograniczył kontakty i osobiste zaangażowanie po rozpoczęciu pandemii. Powiedział, że został zaszczepiony i przetestował na sobie szczepionkę donosową przeciwko wirusowi. Wiele ze spotkanych przez niego osób zostało podobno zmuszonych do odbycia kwarantanny. A na początku 2022 roku Putin rozmawiał z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem przy długim stole, bo ten nie przeszedł testu PCR na koronawirusa.