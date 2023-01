Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 316 24 lutego 2022 r. Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski, w swoim wieczornym wystąpieniu mówił, że Rosjanie wzmacniają swoje siły w obwodzie donieckim.

ISW ocenia, że Rosjanie znacznie zmniejszyli swoje zapasy dronów-kamikadze otrzymanych z Iranu w czasie ataków prowadzonych od jesieni.



Jak czytamy w analizie Wadym Skibicki, przedstawiciel ukraińskiego wywiadu wojskowego szacował 4 stycznia, że Rosja zużyła już ok. 660 irańskich dronów-kamikadze Shahed-131 i Shahed-136 na Ukrainie od września, gdy po raz pierwszy użyła ich do ataków na ukraińskie cele.

Z kolei rzecznik Dowództwa Sił Powietrznych Ukrainy, Jurij Ignat mówił, że ukraińska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła jak dotąd 540 dronów-kamikadze, ale dodał, że mimo wysokiej skuteczności w zwalczaniu tych dronów, Rosjanie są w stanie za ich pomocą czynić pewne zniszczenia, ponieważ ładunki wybuchowe przenoszone przez drony nie zawsze eksplodują w momencie zestrzelani i czasem zdarza się, że dochodzi do ich detonacji dopiero po upadku szczątków drona na ziemię.



Skibicki mówił też, że Rosjanie atakują cele na Ukrainie falami dronów, by przełamać ukraińską obronę przeciwlotniczą. W efekcie Rosja bardzo szybko zużywa zapasy dronów, które ma otrzymywać w partiach po 200-300.

Think tank spodziewa się, że Rosja będzie starała się umacniać dwustronną współpracę z Iranem, by pozyskać większą liczbę broni precyzyjnej do rażenia celów na Ukrainie

Według ukraińskiego wywiadu Rosja ma wkrótce otrzymać kolejną partię dronów - kontrakt na dostawę tego uzbrojenia z Iranu ma przewidywać dostarczenie Moskwie przez Teheran łącznie 1 750 dronów-kamikadze.



ISW szacuje, że przy obecnym tempie ataków Rosja zużyje wszystkie zakontraktowane z Iranu drony-kamikadze do maja 2023 roku.

Jednocześnie think tank spodziewa się, że Rosja będzie starała się umacniać dwustronną współpracę z Iranem, by pozyskać większą liczbę broni precyzyjnej do rażenia celów na Ukrainie. ISW zauważa, że 28 grudnia irańskie media państwowe podawały, że Iran wkrótce otrzyma 24 myśliwce Su-35 z Rosji i dodaje, że elementem umowy na ich dostawę ma być zapewne przekazanie Rosji kolejnych dronów-kamikadze i pocisków balistycznych.



ISW przypomina też, że 1 stycznia irańska agencja IRNA podawała, że Rosja i Iran budują nowy transkontynentalny szlak handlowy, by ominąć sankcje i "zagraniczne ingerencje". Według think tanku nowy szlak handlowy może być związany z negocjacjami ws. dostaw uzbrojenia z Iranu do Rosji.