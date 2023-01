Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 316 24 lutego 2022 r. Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski, w swoim wieczornym wystąpieniu mówił, że Rosjanie wzmacniają swoje siły w obwodzie donieckim.

Przedstawiciele niemieckiej administracji, którzy wypowiadali się pod warunkiem zachowania anonimowości, nie określili rodzaju broni, która miałaby zostać przekazana obrońcom Ukrainy. Ale według doniesień niemieckich mediów, w tym dziennika „Sueddeutsche Zeitung”, Berlin sprawdza możliwość dostaw gąsienicowych bojowych wozów piechoty Marder.

Już podczas środowej rozmowy telefonicznej z Wołodymyrem Zelenskim prezydent Francji Emmanuel Macron zapowiedział przekazanie Ukrainie ciężkich transporterów opancerzonych AMX-10 RC. Nie ma na razie oficjalnej informacji, ile takich transporterów Paryż zamierza przekazać, ani kiedy do tego dojdzie. Jednak zapowiedź ta oceniana jest jako presja, wywierana na Niemcy.



O możliwości przekazania Ukrainie marderów mówiło się już od kwietnia. Jednak dostawę zamroziła kancelaria Olafa Scholza. Czy teraz dojdzie do zmiany tonu? – Zawsze będziemy dostosowywać nasze dostawy do wymogów pola walki – powiedział w czwartek wicekanclerz Robert Habeck (Zieloni) podczas wizyty w Oslo.

Według przewodniczącej komisji obrony Bundestagu Marie-Agnes Strack-Zimmermann (z koalicyjnej FDP) Francja robi właśnie to, czego wszyscy oczekują od Niemiec, „ale od czego Niemcy pod rządami Scholza w zasadzie się uchylają: bierze na siebie odpowiedzialność i przewodzi”. Scholz musi teraz w końcu pójść za przykładem Paryża i dostarczyć czołgi. – Piłka jest oczywiście po stronie Berlina. Wymówka, że nie chcemy działać w pojedynkę, która nigdy nie była prawdziwa, teraz całkowicie zniknęła – ocenia Strack-Zimmermann.

Ekspert opozycyjnej CDU ds. obrony Henning Otte wezwał rząd do dostarczenia Ukrainie oferowanych przez przemysł kontyngentów na czołg główny Leopard 1 i bojowy wóz piechoty Marder. Ponadto rząd niemiecki powinien „włączyć w planowanie strategiczne” te państwa NATO, które używają czołgu bojowego Leopard 2. Eksperci wojskowi uważają, że to najlepszy możliwy scenariusz do skompletowania przez Niemcy nowego pakietu dla Ukrainy z państwami takimi jak Finlandia czy Hiszpania, które mają jeszcze w magazynach starszy model czołgu Leoparda 2A4.