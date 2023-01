Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 316 24 lutego 2022 r. Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski, w swoim wieczornym wystąpieniu mówił, że Rosjanie wzmacniają swoje siły w obwodzie donieckim.

W programie WP „Newsroom” gen. Skrzypczak stwierdził, że aktualnie zarówno strona ukraińska, jak i rosyjska, prowadzą „strategiczne operacje obronne”. - Trwa tak zwane przeginanie frontu. Na jednym kierunku, pod Kreminną, uderzają Ukraińcy, zdobywając trochę terenu, na kierunku Bachmutu uderzają Rosjanie, zdobywając trochę terenu, także to takie wyginanie frontu. Obie strony natomiast przygotowują się do tego, co się pewnie niebawem wydarzy - do operacji zaczepnych, do natarcia, czy do kontrofensywy - mówił.

- Rosjanie gromadzą - już w zasadzie od października - znaczące siły za północną granicą z Ukrainą. Gromadzą odwody, które rozbudowują. W ramach tych odwodów tworzą nowe jednostki wojskowe, odtwarzają stare, które były pobite latem i wiosną przez armię ukraińską. Zatem moim zdaniem Rosjanie przygotowują się do szeroko zakrojonej ofensywy, która ma na celu przede wszystkim ostateczne odcięcie wschodniej części Ukrainy od Ukrainy i zawładnięcie nią - chociażby tymi terenami, które Rosja uznaje jako swoje w wyniku tego sfałszowanego referendum - tłumaczył były dowódca Wojsk Lądowych.

Generał zwrócił uwagę, iż „Ukraińcy świadomi tego, że Rosjanie się do tej ofensywy przygotowują, również podejmują działania, które mają zapobiec przede wszystkim tej ofensywie”. - Moim zdaniem Ukraińcy czynią wszystko, aby tą ofensywę zerwać. To jest pojęcie wojskowe - zerwać czyjeś działanie zaczepne. Polega to na zwalczaniu wszystkich sił i środków, jakie przeciwnik ma w głębi swojego terytorium, czyli Ukraińcy uderzają na obiekty, które Rosjanie wykorzystują wojskowo w głębi swego terytorium, w odległości 100 i więcej kilometrów od granicy. Tam formują nowe jednostki, tam gromadzą zapasy - wyjaśniał.

Zdaniem byłego dowódcy Wielonarodowej Dywizji Centrum-Południe celem Rosjan nie jest jedynie utrzymanie zajętych dotąd terenów. - Wykonają uderzenie. Gromadzą takie wojska, budują taką przewagę nie po to, żeby tylko się bronić, ale również żeby wykonywać operacje zaczepne i moim zdaniem wykonają uderzenie od północy. I nie na Kijów, jak niektórzy chcą, bo uważam, że z Kijowa już Putin zrezygnował, bo ma świadomość tego, że rządzić narodem, który go nienawidzi, nienawidzi Rosjan, się na pewno nie uda - powiedział generał.

- Wyraźnie wydaje się, że wykonają uderzenie od północy na Zachód od Charkowa, wzdłuż rzeki Worskla, w kierunku na Połtawę, Dniepr, do ujścia rzeki Worskla do Dniepru. I w tym momencie będą mieli cztery obwody, plus część jeszcze charkowskiego, bo oni szukają miasta, które będzie stolicą tej części Ukrainy, którą uda im się oderwać. I wydaje się, że dla nich Charków byłby miastem, które byłoby stolicą tej oderwanej, wschodniej części Ukrainy, którą Rosjanie chcą anektować - podsumował gen. Waldemar Skrzypczak.