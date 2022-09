04:28 Zełenski: Po serii zwycięstw nie nastąpił zastój

- Być może komuś wydaje się, że po serii zwycięstw nastąpił pewien zastój. Ale to nie zastój. To przygotowanie do następnej sekwencji. Bo cała Ukraina musi być wolna - mówił w wieczornym wystąpieniu prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski.



04:27 Jedna ofiara niedzielnego ostrzału obwodu sumskiego

Dmytro Żywicki, gubernator obwodu sumskiego, na swoim kanale w serwisie Telegram pisze, że w niedzielę Rosjanie dwukrotnie ostrzelali obwód sumski - z użyciem artylerii i moździerzy. W wyniku ostrzału zginął 82-letni mieszkaniec jednej z wsi. Poważnie uszkodzone zostało też gospodarstwo rolne - w ostrzale zginęły setki świń i koni. Rosjanie uszkodzili też dwa magazyny ze zbożem, wieżę ciśnień i młyn.



04:23 Sekretarz Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej z wizytą w Chinach

Nikołaj Patruszew dotarł do Chin, gdzie będzie rozmawiał o "wzmocnieniu dwustronnej współpracy na polu bezpieczeństwa" - informuje służba prasowa Rady Bezpieczeństwa FR. "Planowane są rozmowy na temat kwestii rozwinięcia porozumień zawartych w czasie spotkania między prezydentem Rosji Władimirem Putinem, a chińskim prezydentem, Xi Jinpingiem" - czytamy w komunikacie.