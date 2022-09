Rosyjski deputowany Andriej Gurulow został zapytany w rosyjskiej telewizji Rossija 1. Zapytany o wojnę w Ukrainie. - Wygramy i przetrwamy bez względu na koszty - stwierdził.

Polityk powiedział także – zakłamując rzeczywistość – że połowa żołnierzy, którzy walczą w Ukrainie, to obcokrajowcy. Starał się także zastraszyć Europę mówiąc, że Rosja może sięgnąć po broń jądrową. - Owszem, możemy jej użyć, ale nie w Ukrainie, bo wciąż będziemy tam żyć - podkreślił i naśmiewał się z możliwości uruchomienia przez NATO art. 5, który mówi o tym, że jeśli którykolwiek kraj członkowski zostanie zaatakowany, inne staną w jego obronie. - Jeśli zamienimy Wyspy Brytyjskie w marsjańską pustynię, używając taktycznej broni nuklearnej, to dla kogo oni uruchomią art. 5? - pytał. - Dla nieistniejącego państwa, które zostało zamienione w marsjańską pustynię? - dodał i podkreślił, że to samo może stać się w przypadku "sytych, niemieckich burgerów, których tyłek już zaczyna marznąć przed nadchodzącą zimą”. - Zamarznie wtedy nie tylko ich dom. cały naród pogrąży się w chaosie, co zasadniczo oznacza śmierć - dodał.

Gurulow mówił także, że Niemcy powinni zrozumieć, że zakręcenie kurka z rosyjskim gazem, jest efektem decyzji podjętych przez "centralę w Berlinie”. Zaznaczył, że Rosja nie powinna obawiać się sięgnięcia po broń nuklearną wobec krajów NATO, jeśli siły Sojuszu wejdą do Ukrainy.