04:26 Ławrow: Rosja oferuje Zachodowi uczciwą współpracę

W rozmowie z białoruskim nadawcą publicznym szef MSZ Rosji, Siergiej Ławrow, przekonywał, że Rosja oferuje Zachodowi "uczciwą współpracę w obszarze wspólnych interesów, ale Zachód tego nie chce". - Zrobiliśmy wszystko, co od nas zależało. Oferowaliśmy i nadal oferujemy uczciwą współpracę w obszarze wspólnych interesów. Oni tego nie chcą - mówił o Zachodzie Ławrow.



04:23 W wyniku ostrzału obwodu sumskiego ranne zostało dziecko

W ciągu ostatniej doby Rosjanie prowadzili ostrzał obwodu sumskiego zestawami rakietowymi Grad i moździerzami, wysłali też drona przenoszącego ładunki wybuchowe nad obwód sumski - pisze gubernator obwodu, Dmytro Żywicki, na swoim kanale w serwisie Telegram. Jak czytamy ok. godziny 17 wyrzutnie rakiet Grad ostrzelały miejscowość Junakiwka z użyciem amunicji fosforowej. W wyniku ostrzału ranne zostało dziecko. Rosjanie prowadzili też ostrzał miasta Seredyna-Buda z użyciem moździerzy.



04:19 Zełenski o przyznaniu Ukrainie statusu kandydata do UE: Największy krok do wzmocnienia Europy

W wystąpieniu do członków Rady Europejskiej, którzy 23 czerwca zdecydowali o przyznaniu Ukrainie i Mołdawii statusu państw-kandydatów do UE, prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski mówił, że jest to z jednej strony "jedna z najważniejszych decyzji dla Ukrainy w ciągu 30 lat jej niepodległości", a z drugiej "największy krok w stronę wzmocnienia Europy, jaki można podjąć obecnie, w tak trudnych warunkach, gdy Rosja swoją wojną testuje naszą zdolność do zachowania wolności i jedności".