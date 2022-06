Kaczyński opuszcza rząd. I daje do zrozumienia, że to on nadal ma władzę

Jarosław Kaczyński ostentacyjnie daje nam do zrozumienia, że to on rządzi. Że prezydent i premier pełnią tylko funkcje papierowe, ponieważ to on, jak nie chce, to nie mówi o tym, że odchodzi, a jak chce, to informuje o tym opinię publiczną – mówią Michał Szułdrzyński i Michał Kolanko w podcaście „Polityczne Michałki”.