Premier Mateusz Morawiecki wygłosił wystąpienie dla mediów po unijnym szczycie, na którym zdecydowano o przyznaniu statusu kandydata do UE Ukrainie i Mołdawii. Powiedział, że "Ukraina otrzymała ten sztandar nadziei" w wyniku szeroko zakrojonej akcji dyplomatycznej i rozmów politycznych "przede wszystkim ze strony Polski". Szef polskiego rządu podziękował za zaangażowanie w sprawę Ukrainy prezydentowi Andrzejowi Dudzie.

- Ja również rozmawiałem z wieloma premierami, i to niejednokrotnie, na ten temat, jak ważne jest połączenie tych kropek na rysunku. Walka nie może się odbywać w próżni. Musi być jednocześnie swego rodzaju odpowiedź na to ze strony Europy. Nie może być tak, że Europa, Unia Europejska, zostawia Ukrainę tylko dlatego, że (ta - red.) jest poza granicami Unii Europejskiej, na pastwę Rosji - mówił Morawiecki.

- Więc jest to strategiczna zmiana, jest to bardzo głęboka zmiana, która doprowadzi - wierzę w to bardzo mocno - do uwolnienia Ukrainy w jak najkrótszym czasie, uwolnienia jej z rąk rosyjskich sołdatów, do wyjścia rosyjskich żołnierzy z terytorium Ukrainy - dodał premier.

- Zatwierdziliśmy dalszą pomoc dla Ukrainy - powiedział Mateusz Morawiecki, odnosząc się do konkluzji szczytu. - Ukraina jest państwem w stanie wojny i nie ma z czego płacić pielęgniarkom, nauczycielom, policjantom, straży granicznej, czy za wiele innych usług publicznych - zaznaczył. - Przecież ci ludzie muszą też z czegoś żyć, dlatego zatwierdziliśmy 9 mld euro pomocy dla Ukrainy - oświadczył.

Premier podkreślił, że chodzi "też przecież, a może przede wszystkim", o pomoc militarną. - Dlatego dobrze, że w konkluzjach znalazły się zapisy o pomocy wojskowej dla walczącej Ukrainy, bo ta przewaga w artylerii, jak podają nasi sojusznicy i nasze własne źródła, jest 1 do 8, 1 do 10. Jakże ciężko walczy się z taką przeważającą siłą wroga. Dlatego Polska robi wszystko, ale także Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, państwa bałtyckie, aby pomóc Ukrainie w dostawach broni - powiedział Morawiecki.