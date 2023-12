Mistrz świata w snowboardzie Oskar Kwiatkowski dla "Rz": Muszę podtrzymywać ogień

Zrobiło się głośno, ale wtedy sezon trwał, co uchroniło mnie przed większym zgiełkiem. Wspólnie z Olą Król, która w Bakuriani zdobyła brązowy medal, mieliśmy tour po mediach. Sąsiedzi pod domem przygotowali mi fetę. Był tort i kapela góralska. Wielu ludzi przyszło świętować.

Pojawiła się pokusa, że skoro jest pan mistrzem świata, a w tym roku nie ma igrzysk, to można trochę odpocząć?

Nie, bo nie wybaczyłbym sobie, gdybym coś zaniedbał. Sztuką jest wygrać raz, ale jeszcze większą – pozostać na szczycie. Trzeba podtrzymywać płomień. To ważne dla całej dyscypliny.

Nie tylko sukcesy, ale też promocja snowboardu są na pana barkach…

Staram się to zadanie wypełniać. Dzięki medalom mamy lepsze warunki do treningów. Najważniejszy jest wynik, a trzeba sukces opakować. 24–25 lutego będziemy mieli w Polsce zawody Pucharu Świata. Ich promocja należy do Polskiego Związku Narciarskiego, ale chciałbym dołożyć do tego cegiełkę.