Zdaniem sądu prawo do korekty deklaracji i do zwrotu nadpłaty, która powstała wskutek orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego lub TSUE jest prawem majątkowym. I co istotne, nie można przyjąć, że uprawnienia te przysługują tylko spadkobiercom kontynuującym działalność gospodarczą spadkodawcy. WSA uznał, że prowadziłoby to do dyskryminacji spadkobierców i naruszało konstytucję. Wyrok nie jest prawomocny.

Sygn. akt: I SA/Gl 968/23.

Opinia dla „Rzeczpospolitej” Robert Dudkowiak radca prawny z kancelarii RDK Kancelaria Radców Prawnych Śmierć to jedno z tych życiowych zdarzeń, które wywołuje wiele konsekwencji prawnych, w tym podatkowych. Co do zasady nabycie majątku w spadku podlega rozliczeniu z fiskusem, a spadkobiercy muszą się liczyć z odpowiedzialnością za długi podatkowe spadkodawcy. Niemniej polski ustawodawca w wielu przypadkach przewidział preferencje dla spadkobierców, zwłaszcza gdy chodzi o dziedziczenie po najbliższej rodzinie. Zdecydował się również na wprowadzenie ułatwień w przypadku sukcesji przedsiębiorstw. Niestety praktyka jest taka, że fiskus chętnie dopatruje się obowiązków po stronie spadkobierców, ale już tam, gdzie chodzi o korzyści podatkowe nabyte od spadkodawców, następstwa prawnego nie widzi. Dobrze, że zgody na takie naciąganie przepisów nie ma w orzecznictwie. Gliwicki WSA słusznie uznał, że skarżąca ma prawo domagać się zwrotu podatku nadpłaconego przez zmarłego i przejęte od niego przedsiębiorstwo. Nie można zgodzić się na to, żeby państwo odnosiło korzyść tylko dlatego, że podatnik, który miałby prawo żądania zwrotu nadpłaty VAT po korzystnym orzeczeniu TSUE zmarł, a jego spadkobierca nie zdecydował się na kontynuowanie jego działalności.