Sąd Najwyższy blokuje wyłączanie tzw. nowych sędziów. Ekspert: "SN stawia sprawę na głowie"

Stanowi ona także, że w razie uwzględnienia takiego wniosku, postanowienie o wyłączeniu sędziego podlega uchyleniu, a rozpoznanie sprawy przez sąd w składzie bez odsuniętego sędziego prowadzi do sprzeczności składu sądu orzekającego z przepisami prawa (art. 379 pkt 4 k.p.c.), czyli nieważności postępowania.

Uchwała SN z mocą zasady prawnej. Co to oznacza?

Jednocześnie skład orzekający nadał uchwale moc zasady prawnej, a więc wiąże ona inne składy w podobnych sprawach SN.

Kwestia ta wynikła na etapie rozpatrywania skargi kasacyjnej w typowej sprawie o zapłatę, w której wyznaczony przez prezes Izby Cywilnej do składu sędzia Jacek Widło (z nowego nadania) zażądał wyłączenia go od orzekania. Wskazał, że czyni to ze

względu na wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 8 listopada 2021 r. (sprawa Dolińska-Ficek, Ozimek). W jego ocenie wynika z niego, że orzeczenie wydane przez sąd, w skład którego wchodzi sędzia powołany na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa ukształtowanej według nowych zasad, a więc wybieranej w większości przez Sejm, narusza według konwencji o ochronie praw człowieka standard sądu ustanowionego ustawą. Zdaniem Widły powoduje to poważne ryzyko podważenia jego orzeczenia. Jego żądanie jest zatem uzasadnione dobrem wymiaru sprawiedliwości i interesem stron.

Dodajmy, że takich wniosków sędzia Jacek Widło zgłosił już kilkaset.